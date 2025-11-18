கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்: புகார் தெரிவிக்கலாம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தகுதியில்லாதவர்கள் குறித்து புகார் அளிக்கலாம்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தகுதியில்லாதவர்கள் குறித்துபுகார் அளிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு மாந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) விரைவில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் வெளியாக உள்ளது.
அதில் யாரேனும் தகுதியில்லாதவர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அது குறித்து புகார் அளிக்கலாம். தகுதியில்லாதவர்கள் யார்? அவர்கள் குறித்து எப்படி புகார் அளிப்பது? என்பது குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
முதலில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க தகுதியில்லாதவர்கள் யார் என்பதை பார்க்கலாம். குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 2.5 லட்சத்திற்கும் மேல் உள்ளவர்கள், குடும்பத்தில் அரசு ஊழியர்கள் உள்ளவர்கள்.
குடும்பத்தில் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்பவர் அல்லது வருமான வரி செலுத்துபவர் இருந்தால், குடும்பத்தில் சொந்த பயன்பாட்டுக்கான நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருப்பவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது.
குடும்பத்தின் மொத்த நிலம் திட்டத்தின் தகுதி வரம்புக்கு மீறி உள்ளது. குடும்பத்தில் ஆண்டுக்கு 50 இலட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டு விற்பனை (Annual turnover) செய்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) செலுத்தும் தொழில் நிறுவன உரிமையாளர் உள்ளனர் என்பவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர முடியாது.
குடும்பத்தில் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 2.5 லட்சத்திற்கும் மேல் ஈட்டி தொழில் வரி செலுத்துவோர், குடும்பத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் உள்ளவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர முடியாது.
அரசிடமிருந்து மாத ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் மட்டும் பயனாளியாக இருக்க முடியாது. குடும்பத்தில் பிற தகுதியான பெண் பயனாளி இருந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
அதேபோல், அரசு ஊழியராக இருந்து ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்துக்கும் மேல் ஓய்வூதியம் பெறுபவரின் குடும்ப பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது.
மேலும், ஒரே குடும்பத்தில் இரண்டு நபர்கள் உரிமைத் தொகை பெறுகின்றனர் என்றால் அவர்கள் குறித்து புகார் அளிக்கலாம். https://kmut.tn.gov.in/public_complaints.html என்ற வெப்சைட்டில் கேட்கப்படும் தகவல்களை கொடுத்து தகுதியில்லாதவர்கள் மீது புகார் அளிக்கலாம்.
அரசு அதிகாரிகள் உங்கள் புகார் மீது விசாரணை நடத்தி, தகுதியில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு நிரூபணமானால், அவர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்படுவார்.