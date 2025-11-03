கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!

Kalaignar Magalir Urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கு இருக்கும் கடைசி வாய்ப்பு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Kalaignar Magalir Urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai thogai) திட்டத்தில் இதுவரை பயனாளிகளாக இல்லாதல தகுதியான பெண்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை பெற்று வருகிறது.
ஜூலை 15 ஆம் தேதி தொடங்கிய உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் பெண்கள் ஆர்வமாக விண்ணப்பித்தனர். இந்த முகாம் வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.
அதனால், இதுவரை விண்ணப்பிக்காத பெண்கள் உடனடியாக மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும். அதேநேரத்தில் எல்லா மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பெண்களும் இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியாது.
ஏனென்றால் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் அனைத்தும் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டன. இன்னும் சில மாவட்டங்களில் மட்டுமே உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடக்கிறது.
அதன்படி, ஈரோடு, கடலூர், கோவை, சேலம், திண்டுக்கல், திருச்சி,திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், மதுரை, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்
மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களைச் சாராத, மற்ற மாவட்டத்தினர் இத்திட்டத்துக்கு இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அந்த மாவட்டங்களில் உங்களுடன் முகாம் முழுமையாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டன.
இப்போது, உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடக்கும் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தகுதியான பெண்கள் இதுவரை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தால் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கவும்.
ஒருவேளை நீங்கள் விண்ணப்பிக்க தவறிவிட்டால், மீண்டும் விண்ணப்பிக்க சில ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் வரை இத்திட்டத்தில் புதிதாக சேருவதற்கு விண்ணப்பிக்க காத்திருக்க வேண்டும்.