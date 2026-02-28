கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மார்ச் மாதம் வராது மக்களே. ஏன்? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மார்ச் மாத அப்டேட் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தால் பெண்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிலேயே வரவு வைக்கப்படுவதால், இத்திட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
1.31 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது. இந்தியாவிலேயே இவ்வளவு பயனாளிகளுக்கு வேறு எந்த மாநில அரசும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதில்லை. குறிப்பாக பெண்களுக்கு.
இதுவே தமிழ்நாடு அரசின் மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இத்திட்டத்தில் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகளை அண்மையில் தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்தது.
யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் பிப்ரவரி 13,2026 அன்று கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு திடீரென 5000 ரூபாய் வரவு வைத்தது.
பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கும் சேர்த்து 3000 ரூபாய் முன்கூட்டியே வரவு வைத்த தமிழ்நாடு அரசு, மே மாதம் கோடைகால சிறப்புத் தொகையாக கூடுதலாக 2000 ரூபாய் கொடுத்திருப்பதாக அறிவித்தது.
இதனால், தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மட்டுமின்று ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுமே இன்ப அதிர்ச்சியில் திளைத்தது. முன்கூட்டியே இப்படி பணத்தை கொடுப்பதாக அரசு அறிவித்திருந்தால், நீதிமன்ற சட்டச்சிக்கல்களை எதிர்கொண்டிருக்க நேரிடும்.
மக்களுக்கும் பணம் சென்று சேருவதில் தடை ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புகள் இருந்தது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு, மிகவும் ரகசியமாக இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி வெற்றியும் கண்டது. இதனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள பெண்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
இந்த நேரத்தில் மார்ச் மாத கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம். இந்த மாதம் கொடுக்க வேண்டிய ஆயிரம் ரூபாய் முன்கூட்டியே கொடுத்துவிட்டதால், மார்ச் மாதம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது.
இத்திட்ட பயனாளிகளுக்கு இது ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தாலும், கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த தகவல் தெரிந்திருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை அல்லது மறந்துகூட இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு ஒருமுறை நினைவுப்படுத்தவே இந்த தகவல் ஆகும்.
மருந்து மாத்திரைகள் வாங்க கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகையை பயன்படுத்துபவர்கள், இன்னும் பல அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக இந்த தொகையை பயன்படுத்தி வந்தவர்கள், மகளிர் உரிமைத்தொகை இம்மாதம் வராது என்பதை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப தங்களின் நிதி திட்டமிடலை செய்து கொள்ளவும்.