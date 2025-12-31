கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் முக்கிய அப்டேட் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் வெப்சைட்டில் வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் 1.30 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு வழங்குகிறது. ஏற்கனவே, 1.13 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருந்த நிலையில், அண்மையில் 17 லட்சம் பெண்களை இத்திட்டத்தில் கூடுதலாக சேர்த்தது அரசு.
இருப்பினும் இன்னும் சில ஆயிரம் பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேர முடியாத தவிப்பில் இருக்கின்றனர். தங்களுக்கு அரசு இன்னொரு வாய்ப்பு வழங்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருக்கின்றன.
அவர்களுக்கு இன்னொரு முறை விண்ணப்பிக்க அரசு வாய்ப்பு வழங்கும் என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இது ஒருபுறம் இருக்க, விண்ணப்பித்து நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் பலர் மேல்முறையீடு செய்ய அரசு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக அமைச்சர்கள் அண்மையில் கொடுத்த விளக்கத்தில், தகுதியிருந்தும் தங்களின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது என கருதினால் வருவாய் கோட்டாட்சியரிடம் முறையிடலாம் என தெரிவித்தனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வெப்சைட் https://kmut.tn.gov.in/ என்ற பக்கத்திலும் முறையிடலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது. இம்முறை உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டுமே, தங்களுக்கு ஏதேனும் குறை இருந்தால் தெரவிக்கலாம் என அதில் கூறியுள்ளது.
ஏன் எனக்கு பணம் வரவில்லை என கேட்டு விண்ணப்பிக்க முடியும். இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பலருக்கும் இத்திட்டத்தில் நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்ற மெசேஜ் வரவில்லை
ஆனால், விண்ணப்பிக்கும்போது கொடுத்த வங்கி கணக்கில் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் கிரெடிட் ஆகி இருக்கிறது. எனவே, தங்களுக்கு பணம் வரவில்லை, மெசேஜ் வரவில்லை என நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஒருமுறை வங்கிக் கணக்கில் பணம் வந்திருக்கிறதா என்பதை உறுதிபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை வெப்சைட்டில் இன்னொரு மாற்றம் வந்திருக்கிறது. அதுஎன்னவென்றால், முன்பு தகுதியில்லாத பெண்கள் யாரேனும் இத்திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டதை அறிந்தவர்கள், இந்த வெப்சைட்டில் ஆன்லைனில் புகார் தெரிவிக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது.
ஆனால், அந்த ஆப்சனை தமிழ்நாடு அரசு இப்போது நீக்கிவிட்டது. தகுதியில்லாத பெண்கள் குறித்து பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் புகார் தெரிவிக்க முடியாது. அவரவர் விண்ணப்பங்கள் குறித்து மட்டுமே முறையீடு செய்யலாம்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பங்களை அரசு என்னென்ன காரணங்களுக்கு நிராகரித்துள்ளது என்பதை அடுத்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.