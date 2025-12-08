மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வராதவர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வராதவர்கள் மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களில், தேர்வு செய்யப்படாதர்கள், அதாவது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது. அதன் முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை டிசம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் விரிவுபடுத்த உள்ளது. இதற்காக ஜூலை முதல் நவம்பர் வரை தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்களிடம் விண்ணப்பங்களை பெற்றது.
29 லட்சம் பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு புதிதாக விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதில் தகுதிவாய்ந்த பெண்களை தேர்வு செய்து இறுதிப் பட்டியலை தயாரிக்கும் பணியும் இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்படும் பெண்களுக்கு டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்க உள்ளது.
இந்நிலையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படாதவர்கள், அதாவது இம்முறை விண்ணப்பித்து விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை கொடுத்துள்ளது.
தகுதி இருந்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதாக கருதுபவர்கள், மேல்முறையீடு செய்யலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறைஅமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசும்போது, டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி சென்னையில் நடக்கும் விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தகுதியான பெண்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்கிறார் என கூறினார்.
அதே நாளில் அந்தந்த மாவட்டங்களிலும் புதிதாக இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளதாக கூறியுள்ளார்.
மேலும், தேர்வு செய்யப்படாத பெண்கள், தகுதியிருந்தும் வரவில்லையென்றால் தங்கள் பகுதி கோட்டாட்சியரிடம் மேல் முறையீடு செய்யலாம் என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார்.
எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து, விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு மேலும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது.