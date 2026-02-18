கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் : மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் குவியும் மனுக்கள்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் மனு கொடுப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் பெண்கள் மனு கொடுக்கின்றனர். இதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் பெண்களிடம் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள பெண்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களுக்கு அரசு கொடுத்து வருகிறது.
அண்மையில் இத்திட்டத்தில் 5 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பெண்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் தமிழ்நாடு அரசு ஆழ்த்திவிட்டது. இதை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் பிப்ரவரி 13ல் திகைப்பில் ஆழ்ந்துவிட்டது என்று சொல்லுமளவுக்கு, அரசின் நடவடிக்கை இருந்தது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்னும் மூன்று மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் நடக்க இருப்பதால், இத்திட்டத்தை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கிவிடும் எனக்கூறி இந்த தொகையை தமிழ்நாடு அரசு ஒவ்வொரு பெண்களின் வங்கிக் கணக்கிலும் வரவு வைத்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவதற்கான ஆர்வம் பெண்கள் மத்தியில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மேலோங்கிவிட்டது. எப்படியாவது இத்திட்டத்தில் சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் உள்ளனர்.
இதனால், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி மனுக்கள் கொடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். இதுதொடர்பான மனுக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் வாரந்தோறும் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் கொடுக்கப்படும் என்றாலும், இப்போது கொடுக்கப்படும் மனுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறுவதற்கான அனைத்து தகுதிகளும் உள்ளது, அதனால் எங்களையும் இத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என அந்த மனுக்களில் பெண்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சிலர், தங்களை உடனடியாக இத்திட்டத்தில் சேர்த்து இப்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மூன்று மாத மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் மே மாத சிறப்பு தொகையும் கொடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இந்த வாரம் நடைபெற்ற மக்கள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம் கூட்டத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு 350 மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், ராணிப்பேட்டை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மனுக்கள் மீது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெண்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதேநேரத்தில் அரசு வட்டாரத்தில், புதிய மனுக்கள் இத்திட்டத்தில் இப்போது சேர்க்கப்பட வாய்ப்புகள் இல்லை என கூறுகின்றனர். ஏற்கனவே, விண்ணப்பித்தவர்கள், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என தெரிவிக்கின்றனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வெப்சைட்டில் இதற்கான முறையீட்டை பெண்கள் செய்யலாம். உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இப்போதைக்கு மேல்முறையீடு செய்ய முடியும்.
ஏற்கனவே, மேல்முறையீடு செய்தவர்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நேரில் சென்று விளக்கம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.