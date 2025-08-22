மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரேஷன் கார்டை வைத்தே நிராகரிக்கப்படபோகும் விண்ணப்பங்கள்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களை ரேஷன் கார்டை அரசு நீக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : ரேஷன் கார்டை வைத்தே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கோரி கொடுக்கப்பட்ட புதிய விண்ணப்பங்களை அரசு நிராகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) கோரி உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இன்னும் விண்ணப்பித்துக்கொண்டும் இருக்கின்றனர்.
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள் இன்னும் இருப்பதால், புதிதாக விண்ணப்பிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை வரும் நாட்களில் அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு இருக்கிறது.
குறிப்பாக, புதிய ரேஷன் கார்டு பெறுபவர்கள் அனைவரும் முதல் வேளையாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவே செல்கின்றனர். ஏனென்றால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்.
குடும்ப அட்டை இருந்தால் ஈஸியாக இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துவிடலாம். அதனால், இவ்வளவு நாட்களாக ரேஷன் கார்டு வாங்காதவர்கள் கூட புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு அவசர அவசரமாக விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
இங்கு தான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கிறது. ஏனென்றால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு வரும் விண்ணப்பங்களை அரசு ரேஷன் கார்டை அடிப்படையாக வைத்தே நிராகரிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
எப்படி என்றால், ரேஷன் கார்டில் இருக்கும் முகவரியில் வசிப்பவர்களுக்கும், சொந்த முகவரியை கொடுத்து ரேஷன் கார்டு வாங்கியிருப்பவர்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிறது. ஆனால், வாடகை ஒப்பந்தம் கொடுத்து ரேஷன் கார்டு வாங்கியவர்களுக்கு சிக்கல் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அவர்கள் முன்பு குடியிருந்த வாடகை வீட்டில், வாடகை ஒப்பந்தம் கொடுத்து ரேஷன் கார்டு வாங்கியிருப்பார்கள். ஆனால், பல்வேறு காரணங்களுக்காக வேறு ஊர்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து இருக்கலாம். ஆனால், ரேஷன் கார்டில் முகவரியை மட்டும் மாற்றியிருக்க மாட்டார்கள்.
அப்படியிருப்பவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கோரி விண்ணப்பித்து இருந்தால், கள ஆய்வில் அந்த விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
மேலும், ஒரே ரேஷன் கார்டை வைத்து மீண்டும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் விண்ணப்பங்களும் நிராகரிக்கப்படும்.
பொருளில்லாத ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் யாரேனும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பமும் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.