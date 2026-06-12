/திமுகவின் தோல்விக்கு... மகளிர் உரிமைத் தொகை தான் காரணமாம் - எப்படி?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கடந்த மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, 2026 தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததற்கு முக்கிய காரணமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்தான் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்தான் திமுக அரசின் துருப்புச்சீட்டாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அது எப்படி தோல்விக்கான காரணம் என்பதை இங்கு காணலாம்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் என்பது இந்தியாவுக்கே பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. தவெக தொடங்கி 2 ஆண்டுகளில், திமுக மற்றும் அதிமுக போன்ற 59 ஆண்டுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்திய கட்சிகளை வீழ்த்தியது பெரிதம் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னம் 176 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. அதில் 59 இடங்களை மட்டுமே வென்றது. திமுக அதன் தோல்வி குறித்து ஆராய மொத்தம் 19 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு குழுவிலும் 2 பேர் உள்ளனர். மே 16ஆம் தேதி இந்த குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.
திமுக தோல்வி குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட இந்த கள ஆய்வு குழுக்கள் தங்களின் அறிக்கையில் சமர்பித்துள்ளது. திமுக தோல்விக்கு பல காரணங்களை அந்த குழுக்கள் தெரிவித்துள்ள நிலையில், மகளிர் உரிமைத் தொகைதான் திமுக தோல்விக்கு காரணம் என ஒரு குழு அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதுதான் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மகளிர் உரிமை தொகை போதுமான எண்ணிக்கையில் கொடுக்காததால், மாதந்தோறும் உரிமைத்தொகை கிடைக்காத பெண்களிடம் அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டதாகவும், இதுவும் தோல்விக்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
பல மகளிர் விண்ணப்பித்த போதிலும் அத்திட்டத்தில் சேர்க்காத காரணத்தால் திமுகவுக்கு எதிராகவே திரும்பிவிட்டனர் என அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. திட்டத்தில் பயனடைந்த 40 சதவீதத்தினர் திமுகவுக்கு வாக்களிக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டனர். முதற்கட்டமாக, 1.13 கோடி பயனாளிகளும், அடுத்த மாற்றத்திற்கு பிறகு 1.30 கோடி பயனாளிகளும் இத்திட்டத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஜய்க்கு பெண்கள் மத்தியில் இருக்கும் செல்வாக்கை திமுக தொண்டர்களும், கீழ்மட்ட பொறுப்பாளர்களும், மாவட்ட பொறுப்பாளர்களிடம் பலமுறை எடுத்துக் கூறியும் அதை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இதேபோல், பல்வேறு காரணங்கள் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.