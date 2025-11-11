English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ; தகுதியான பெண்கள் யார்? முதலமைச்சர் சொன்ன முக்கிய தகவல்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு முதலமைச்சர் சொன்ன தகுதியான பெண்கள் யார்? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படப்போகும் தகுதியான பெண்கள் யார்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

 
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு இம்முறை புதிதாக 28 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

அவர்களின் தகுதியான பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.  

புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசியபோது இதனை அவர் தெரிவித்தார். அதனால், முதலமைச்சர் சொன்ன தகுதியான பெண்கள் யார்? என என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.  

தமிழ்நாடு அரசின் முன்னுரிமை, முன்னுரிமையற்ற ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களாக இருப்பின் அவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், அந்த குடும்பங்களின் பெண்களின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் ஏற்கப்படும்.  

மேலே, சொல்லப்பட்ட தகுதிகளுடன் சொந்த பயன்பாட்டுக்கு கார் வைத்திருக்காதவர்கள், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கும் குடும்ப பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.  

அதேபோல் அரசு ஊழியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்துக்கும் குறைவாக காலமுறை ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பங்களில் ஓய்வூதியம் பெறாதவர்களை தவிர்த்து மற்ற தகுதியான பெண்கள் இருப்பின், அவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பம் ஏற்கப்படும்.  

குடும்பத்தில் யாரும் அரசு ஊழியர்களாகவும், கவுன்சிலர், எம்எல்ஏ போன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளாகவும் யாரும் இருக்கக்கூடாது. மேலே சொல்லப்பட்ட தகுதிகள் இருந்தும் குடும்பத்தில் யாரேனும் வார்டு உறுப்பினரை தவிர்த்த மற்ற மக்கள் பிரதிநிதி பதவிகளில் இருந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது.   

பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் இத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மிக முக்கியமானவை.  

இவற்றை பூர்த்தி செய்யும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் நிச்சயம் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள். இவர்களையே தகுதியான பெண்கள் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

இத்தகைய தகுதிகளையுடைய பெண்களுக்கு விரைவில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கப்போகிறது. டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் புதிதாக சேர்க்கப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கிடைக்கும்.  

