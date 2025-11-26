ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை டிசம்பர் 15ல் கட்டாயம் கொடுக்கப்படும் என துணை முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை முக்கிய தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
விண்ணப்பித்தவர்களில் தேர்வு செய்யப்படும் தகுதியான பெண்களுக்கு கட்டாயம் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் அவர் கலந்து கொண்டார். அப்போது, 37 ஆயிரம் பேருக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்களை கொடுத்த அவர், மகளிர் குழுக்களைச் சேர்ந்த சகோதரிகளுக்கு வங்கிக்கடன் இணைப்பு மற்றும் 50,000 அடையாள அட்டைகளையும் கொடுத்தார்
மேலும், 2000 பேருக்கு புதிய குடும்ப அட்டை கொடுத்தார் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின். அப்போது, 4000 பேருக்கு கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் ஆணைகளையும் அவர் கொடுத்தார்.
இப்படி மொத்தம் சுமார் 1,500 கோடி மதிப்பில் ஒரு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு துறைகள் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அவர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்டையும் கொடுத்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்படும் பயனாளிகளின் பட்டியலை இறுதி செய்யும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடக்கிறது. தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு சோதனை முறையில் 1 ரூபாய் மெசேஜூம் அனுப்பி அரசு செக் செய்யும்.
அந்த மெசேஜ் யாருக்கெல்லாம் வருகிறதோ அவர்களுக்கு எல்லாம் கட்டாயம் ரூ.1000 மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கும் என்பது உறுதி. எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள் இன்னும் சில வாரங்கள் காத்திருந்தால் போதும். உங்களின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும்.
இதனிடையே, ரேஷன் கார்டு குறித்த அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ரேஷன் கார்டு தொடர்பாக மாந்தோறும் குறைதீர்வு முகாம்கள் நடத்தப்படுவதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அதில் 2,60,379 மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. ரேஷன் கார்டு இருப்பவர்கள் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.