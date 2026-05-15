/மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2500 எப்போது? அமைச்சர் கீர்த்தனா அறிவிப்பு.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

Magalir Urimai Thogai Rs 2500 Lates News: ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என்பது குறித்து அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். மகளிர் உரிமைத் தொகை அனைத்து பெண்களுக்கும் வழங்கப்படும் என்றும் எங்களுக்கு தேவை கால அவகாசம் தான் என அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்று பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இதற்கிடையில், விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 வழங்கப்படும் என கூறியிருந்தார். கடந்த திமுக அரசு மகளிர் உரிமைத் தொகையாக ரூ.1000 குடும்பத் தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கி வந்தது. விஜய் ரூ.2500 வழங்கப்படும் வாக்குறுதியாக அறிவித்தார்.
தற்போது விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றதை அடுத்து, ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்து இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் 15ஆம் தேதி மகளிர் உரிமைத் தொகை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, மே மாதம் புதிதாக பொறுப்பேற்ற தவெக அரசு ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகையாக கொடுக்கப்பார்கள் என பெண்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
ஆனால், இன்று குடும்பத் தலைவிகளுக்கு தமிழக அரசு ரூ.1000 வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்தது. இதனால், பெண்கள் எப்போது ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவு வைக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதற்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில் கொடுத்துள்ளார்.
அமைச்சர் கீர்த்தனா செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது கூறுகையில், நேரம் தந்தால் தான் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2500 திட்டத்தை ஆய்வு செய்து நடைமுறைப்படுத்த முடியும். மகளிர் உரிமைத் தொகை அனைத்து பெண்களுக்கு தரப்படும். எங்களுக்கு தேவை அவகாசம் தான் என்று கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையில், மாதம் ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுவது தொடர்பாக நிதித்துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய அவகாசம் தேவை எனவும் விஜய் கூறியுள்ளார். எனவே, நிதித் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக்கு பிறகு, இது தொர்பான அப்டேட் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.