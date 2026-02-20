கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை முழு விவரம், உத்தேச தேதிகள் இதோ!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள கோடைக்கால சிறப்புத்தொகை ஆண்டுதோறும் எந்த மாதம் கிடைக்கும்? என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000 உடன், கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை ரூ.2000 ஆண்டுதோறும் எந்த மாதம் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) வாங்கும் பெண்களுக்கு அடுத்தடுத்து மகிழ்ச்சியான அறிவிப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு திராவிட மாடல் ஆட்சி மீண்டும் அமைந்தால், மகளிருக்கு மாதந்தோறும் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000 வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அண்மையில் அறிவித்தார்.
அந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்து பெண்கள் மீள்வதற்குள் பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்னொரு அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இனி ஆண்டு தோறும் கோடைகால சிறப்புத்தொகை ரூ.2000 வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.
இடைக்கால பட்ஜெட் 2026-27 மீதான விவாதத்தின்போது சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இவ்வளவு பெரிய அறிவிப்பை, சர்பிரைஸாக வெளியிட்டு பெண்களை குஷிப்படுத்தியுள்ளார்.
அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அறிவிப்பின்படி இனி ஆண்டுதோறும் பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகையுடன் சேர்ந்து கோடைக்கால சிறப்புத் தொகையும் பெறப்போகிறார்கள்.
அதாவது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2000 ரூபாய், கோடைகால சிறப்புத் தொகை 2000 ரூபாய் என மொத்தம் 4000 ரூபாய் கிடைக்கும். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த தொகை கிடைக்கும்.
எந்த மாதம் இந்த தொகை கிடைக்கும்? என்பதை அரசு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. கோடைகால சிறப்புத் தொகை என்பதை மட்டுமே அறிவித்திருக்கிறது.
ஆனால், பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் என இந்த மூன்று மாதங்களில் ஏதாவதொரு மாதத்தில் பெண்களுக்கு இனி ஆண்டுதோறும் 4000 ரூபாய் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அரசின் நிலைப்பாட்டை உற்று கவனித்தால், கோடைக்கால சிறப்புத்தொகையை இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதமே கொடுத்திருக்கிறது. அதாவது மக்களுக்கான செலவுகளுக்கு பணத் தேவையை முன்கூட்டியே கனித்து முன்கூட்டியே கொடுத்துள்ளது. அதனால், இனி வழங்கப்பட இருக்கும் கோடைக்கால சிறப்புத் தொகையும் முன்கூட்டியே வழங்கப்படவே வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அப்படி பார்க்கும்போது மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் இந்த தொகை வழங்கப்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்டதுபோல் பிப்ரவரி மாதமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகையுடன், கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை வழங்கப்பட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.