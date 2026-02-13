கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.5000 வரவில்லையா? பெண்கள் 3 விஷயங்களை சரிபார்க்கவும்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 வராதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இன்று தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு. 1.31 கோடி பெண்களின் வங்கிக் கணக்கிலும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைத்து அசத்தியுள்ளது.
இது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினே வீடியோ மூலம் விளக்கியுள்ளார். விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், இந்த தொகையை கொடுப்பதில் நெருக்கடி ஏற்படலாம் என்றும், அதனால் முன்கூட்டியே கொடுத்திருப்பதாக கூறியுள்ளார்.
பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக ரூ.3 ஆயிரம் + கோடைக்காலச் சிறப்புத் தொகுப்பாக ரூ.2 ஆயிரம் என மொத்தம் 5 ஆயிரம் ரூபாயை கொடுத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.
அத்துடன் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பையும் முதலைமச்சர் வெளியிட்டார். அதில், திமுக அரசு மீண்டும் ஆட்சியமைத்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் ரூ.2000 வழங்கப்படும் என அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
இதனால் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்கும் அதேவேளையில், இன்று மகளிர் உரிமைத்தொகை தங்களுக்கு வரவில்லை என நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்கள் சரிபார்க்க வேண்டிய மூன்று முக்கிய விஷயங்களை பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கும் அனைவருக்கும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் இன்று வரவு வைத்திருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு. எனவே, இந்த தொகை உங்களது வங்கிக் கணக்கில் வந்திருக்கிறதா? என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் செல்போன் எண்ணுக்கு கட்டாயம் மெசேஜ் வந்திருக்கும்.அப்படி மெசேஜ் வரவில்லை என்றால் நேரடியாக வங்கிக்க்கு செல்லுங்கள். அங்கு உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கிடைத்துவிடும்.
உண்மையில், கடந்த முறை மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கிக் கொண்டிருப்பவராக இருந்தால், எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லாமல் இம்முறையும் மகளிர் உரிமைத்தொகை வந்து இருக்கும்.
எல்லோருக்கும் ஒரே நேரத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைக்கப்படுவதில்லை. இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் பெண்களுக்கு பகுதி பகுதியாகவே மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவு வைக்கப்படுகிறது. அந்தவகையில், ஒரு சில பெண்களுக்கு முன்கூட்டியே ரூ.5000 வந்திருக்கலாம். சிலரின் வங்கிக் கணக்குக்கு வருவதற்கு தாமதமாகலாம்.
இன்று மாலை வரை பொறுத்திருந்து பார்க்கவும். அதன் பிறகும் உங்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லை என்றால் என்ன காரணம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மெசேஜ் வருவதற்கு தாமதம் ஏற்பட்டாலும், வங்கி கணக்கில் பணம் வந்திருக்கும். ஒருவேளை பணம் வரவில்லை என்றால், அது தொடர்பான புகார்கள் எழுந்தால், அது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் விரைவில் விளக்கம் கொடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.