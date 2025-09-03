3வது ஆண்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் : செப்டம்பர் 15ல் குட்நியூஸ் வருமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பாக செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அப்டேட் வருமா? முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பான அப்டேட்டை பெண்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் தமிழ்நாட்டில் மாநில அரசால் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் மாதந்தோறும் 1.15 கோடி பெண்கள் ரூ.1000 பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்த தொகை பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்கள் இந்த திட்டத்தை அடுத்தடுத்து செயல்படுத்த தொடங்கினாலும், தமிழ்நாடு மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் முன்னோடியாக திகழ்கிறது.
இப்போது இந்த திட்டம் மீண்டும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. அதற்காக பொதுமக்களிடம் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு புதிய விண்ணப்பங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
தகுதியான பெண்கள் கடந்தமுறை விடுபட்டிருந்தாலும், ஏற்கனவே விண்ணப்பிக்காமல் இருந்திருந்தாலும் அவரவர் பகுதியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் பங்கேற்று உரிய ஆவணங்களை சமர்பித்து இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை 15 ஆம் தேதி தொடங்கிய உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமின் முதல் கட்டத்தில் இதுவரை சுமார் 17 லட்சம் பேர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர். இந்த தகவலை உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் தொடர்பாக ஆய்வு நடத்திய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்மையில் தெரிவித்தார்.
இப்போதும் நடைபெற்று வரும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமிலும் புதிதாக பலர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
வேலை நிமித்தமாக வெளியூரில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்பியவர்கள், புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள், அரசு கொடுத்திருக்கும் விதிமுறை விலக்கு காரணமாக காலமுறை ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த திட்டத்துக்கு ஆர்வமாக விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்களின் விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என தெரிந்துகொள்ள ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். 45 நாட்களுக்குள் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கொடுக்கப்பட்ட மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்திருப்பதால், தங்களின் மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா, இல்லையா என்பதை தெரிய ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்.
மற்ற திட்டங்களைக் காட்டிலும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பான அப்டேட்டுகளை மக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்போடு எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவு செய்து 3வது ஆண்டில் பயணிக்க உள்ளது.
அன்றைய நாள் தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளும் கூட. அதனால், இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நாள் என்பதால் பெண்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய குட் நியூஸ் இந்த தேதியில் வெளியாகுமா?, இந்த திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு எப்போது முதல் ரூ.1000 வழங்கப்படும்? என்ற அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு பெண்கள் மத்தியில் உள்ளது.