கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கே ரூ.8000! கனிமொழி குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கே ரூ.8000 கூப்பன் கிடைக்கும் என திமுக அறிவிப்பு. முழு விவரம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குட் நியூஸை திமுக கொடுத்திருக்கிறது. திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் 8000 ரூபாய் மதிப்பிலான கூப்பன் கொடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனையொட்டி திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மார்ச் 29 ஆம் தேதி வெளியிட்டார். அதில் பெண்களுக்கான வாக்குறுதியாக 8000 ரூபாய் மதிப்பிலான கூப்பன் கொடுக்கப்படும் என கூறினார்.
வருமானவரித்துறை கட்டாத குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு இந்த கூப்பன் கொடுக்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் அறிவித்தார். இந்த வாக்குறுதி பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
அதாவது பயனாளிகள் எப்படி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்? என்ற கேள்வி இருந்தது. அதற்கு திமுக தேர்தல் அறிக்கை குழு தலைவர் கனிமொழி கருணாநிதி இன்று விளக்கம் அளித்தார்.
8000 ரூபாய் கூப்பன் திட்டம் என்பது இப்போது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்திற்கு பயனாளிகள் எப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டார்களோ அதனடிப்படையில் சரியான பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என கூறினார்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத பெண்களுக்கும் இந்த கூப்பன் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதற்கான விதிமுறைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்படும் என்றும் கனிமொழி கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார்.
இப்போதைய திமுகவின் அறிவிப்பின்படி பார்த்தால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் பெண்களுக்கு 8000 ரூபாய் கூப்பன் என்பது கிடைக்கும். இதுவே திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியாகவும் உள்ளது.
இந்த 8000 ரூபாய் கூப்பனை வைத்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்கள் பிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், மைக்ரோ ஓவன் உள்ளிட்ட தாங்கள் விரும்பும் எந்த பொருட்களையும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என திமுக கூறியுள்ளது.
மேலும், இப்போது வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை கூட மாற்றிக் கொள்ள இந்த கூப்பனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என திமுக அறிவித்துள்ளது. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில், அக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் இலவச பிரிட்ஜ் கொடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளது.
மேலும் தங்களின் தேர்தல் அறிக்கையை காபி அடித்து திமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருப்பதாகவும் அக்கட்சி பொதுச்செயலாளர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.