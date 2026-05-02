கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்

Kalignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான முக்கிய ஆணவங்கள்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதற்காக அறிவிப்பு மே இறுதி அல்லது ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் வெளியாக அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தேர்தலுக்குப் பிறகு மாதம் ரூ.2000 இத்திட்டத்தில் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதால் புதிதாக ரேஷன் கார்டு வாங்கியவர்கள், ஏற்கனவே விண்ணப்பிக்கத் தவறியவர்கள் எல்லோரும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க காத்திருக்கிறார்கள்.
அதனால், புதிதாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க கட்டாயம் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்க வேண்டும். அந்த ரேஷன் கார்டில் 21 வயது நிரம்பிய பெண்கள் இருந்தாலே, அதை வைத்து இத்திட்டத்துக்கு அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், விண்ணப்பதாரரின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த ஆதார் அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்கள் தற்போதைய தகவல்களுடன் ஒத்துப்போவதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை நேரடியாக உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதால், வங்கி பாஸ்புக் நகல் அவசியமாகும். வங்கி கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது அவசியம்.
குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்திற்கு கீழ் இருப்பதை உறுதி செய்ய வருமானச் சான்று தேவைப்படலாம். அரசு விதிகளின்படி பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மகளிருக்கே இத்திட்டத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
வீட்டு உபயோக மின் நுகர்வு ஆண்டுக்கு 3,600 யூனிட்டிற்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பது விதியாகும். இதனை உறுதிப்படுத்த சமீபத்திய மின்சாரக் கட்டண ரசீதைக் கையில் வைத்திருப்பது நல்லது.
விண்ணப்பிக்கும் குடும்பத்திற்கு 5 ஏக்கருக்கு மேல் நஞ்சை நிலமோ அல்லது 10 ஏக்கருக்கு மேல் புஞ்சை நிலமோ இருக்கக்கூடாது. நிலம் தொடர்பான பட்டா அல்லது சிட்டா விவரங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவைப்படும்போது கொடுத்தால் போதும்.
சொந்தமாக நான்கு சக்கர வாகனங்கள் கார், ஜீப் வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது. அதேபோல் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டும் நபர்கள் விண்ணப்பிக்க இயலாது.
உரிமைத்தொகை தொடர்பான குறுஞ்செய்திகள் பெற, உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்ப நிலவரம் மற்றும் பணம் வந்த விவரம் இதன் மூலமே தெரியவரும்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்லது விதவை ஓய்வூதியம் பெறாத தகுதியுள்ள பெண்கள் உரியச் சான்றிதழ்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம். தகுதியான அனைத்து பெண்களுக்கும் இந்த உரிமைத்தொகை சென்றடைவதை அரசு உறுதி செய்கிறது.