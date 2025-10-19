கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தயாராகும் பயனாளிகளின் இறுதிப்பட்டியல் தொடர்பான அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விரைவில் வெளியாகும் இறுதிப்பட்டியல் தொடர்பான அப்டேட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக, டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்மையில் அறிவித்தார்.
துணை முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து கிராம வாரியாக பயனாளிகள் இறுதி செய்யும் பணி வேகமெடுத்துள்ளது. ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களின் விண்ணப்பங்கள் மீதான கள ஆய்வு ஜோராக நடக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாளும் கள ஆய்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் விவரங்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் இறுதி செய்கின்றனர். அதனடிப்படையில் பயனாளிகளின் தேர்வும் இறுதி செய்யப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 28 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர். நவம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடப்பதால் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஊராட்சி அளவில் பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்படுகின்றனர். கடந்த முறையும் இந்தமுறையே பின்பற்றப்பட்டு, வேகமாக மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு பயனாளிகள் தேர்வு நடந்தது.
மேலும், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் நேரடியாக பயனாளிகளை இறுதி செய்வதால், தகுதியில்லாத விண்ணப்பங்கள் கள ஆய்வில் நேரடியாக நிராகரிக்கப்படும்.
அந்த தகவல் பயனாளிகளுக்கு கடைசியாக தெரிவிக்கப்படும். இதனையடுத்து, மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்பும் அரசு கொடுக்கும். ஏனென்றால் கடந்தமுறையும் நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மேல்முறையீடு செய்ய அரசு வாய்ப்பு கொடுத்தது.
அதனால், இம்முறை விண்ணப்பித்தவர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டாலும், மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கபடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இறுதி செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிந்துவிடும்.
தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளுக்கு அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருப்பதுபோல் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி முதல் அவரவர் வங்கி கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும்.