கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : தீபாவளி பரிசாக ரூ.1000 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதியவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக ரூ.1000 கிடைக்குமா?. முழு விவரம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக ரூ.1000 கொடுக்கும் அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடுமா? என இங்கே பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் விரிவாக்கம் என்ற அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து வந்ததிலிருந்தே, தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்களிடம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே விடுபட்டவர்கள், தகுதியான பெண்கள் அனைவரும் ஆர்வமுடன் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.

ஜூலை 15 ஆம் தேதி தொடங்கி, ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த முதல் கட்ட உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமிலேயே லட்சக்கணக்கான பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர். இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இரண்டாம் கட்ட உங்களுடன் ஸ்டாலின்  முகாமிலும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.

அப்படி, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கின்றனர். எப்போது முதல் தங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்?, இதுதொடர்பான அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து எப்போது வெளியாகும் என நாள்தோறும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு உள்ளனர்.

குறிப்பாக, தீபாவளி பரிசாக இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகுமா? அல்லது தீபாவளிக்கு முன்பே தங்களை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்த்து, அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் அரசு இம்முறை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வாய்ப்புள்ளதா? என வினவிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

தீபாவளி பரிசாக தங்களை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர்த்து, ஆயிரம் ரூபாய் தீபாவளிக்கு முன்பு கொடுத்தால் இன்னும் சிறப்பாகவே இருக்கும் என்றும் பெண்கள் பூரிப்பில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால், அதுதொடர்பான அப்டேட்டுகள் அரசிடமிருந்து எதுவும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களை இணைப்பது குறித்தும், எப்போது முதல் அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் மிகமிக விரைவில் வெளியாகவே வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

எப்படி? என்றால், உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் மீது அதிகபட்சம் 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி பார்த்தால், ஜூலை 15 ஆம் தேதி தொடங்கிய உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் அக்டோபர் இறுதி மற்றும் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் 45 நாட்களை கடக்கிறது. 

அதனால், இந்த முகாமில் தொடக்கத்திலேயே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு கூடிய விரைவில் இந்த திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளார்களா, நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளார்களா அல்லது விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பது தொடர்பான அப்டேட்டுகள் கிடைத்துவிடும்.

ஆனால், தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகள் உடனே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்களா? என்றால் அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. முதல்கட்ட உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கொடுக்கப்படுள்ள விண்ணப்பங்களில், தகுதியானவர்களை ஒட்டுமொத்தமாக தேர்வு செய்த பிறகே இறுதிப் பட்டியல் தயார் செய்யப்படும். 

அப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களை பகுதி பகுதியாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி இல்லையென்றால், பகுதி பகுதியாக பயனாளிகள் இறுதிசெய்யப்பட்டு, ஒட்டுமொத்தமாகவும் இந்த திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டு ஒரே தடவையாக எல்லோருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் விடுவிக்கப்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

இதுதொடர்பான முடிவை அரசே எடுக்கும். எப்படி பார்த்தாலும், தீபாவளிக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாக அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. குறிப்பாக, புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு நிச்சயம் குட் நியூஸ் கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.

