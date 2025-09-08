கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் நல்ல செய்தி வழங்க உள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட், மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு விரைவில் வர இருக்கும் நல்ல செய்தி குறித்த தகவலை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார். அதன் விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட திமுக நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு அரசு வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இப்போது வரை 1.20 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த திட்டத்தில் பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்து குடும்ப பெண்களுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் என இரண்டு ஆண்டுகளில் 24 ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருப்பதாகவும் துணை முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்த திட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15 தொடங்கப்பட்டு, வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதியுடன் இரண்டு ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து 3வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.
இதனையும் தன்னுடைய பேச்சில் குறிப்பிட்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தியை கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து அவர் பேசும்போது, "கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியான பெண்கள் ஆர்வமாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். அவர்கள் எல்லோருக்கும் விரைவில் நல்ல செய்தியை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார்"
இப்போது இருக்கும் பயனாளிகளுடன் கூடுதலான பயனாளிகளாக பெண்கள் சேர்க்கப்பட்டு இந்த திட்டத்தின் மூலம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு கட்டாயம் வழங்கும் என்றும் கூறினார்.
ஆனால், இந்த இடத்தில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உள்ளது. உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்த பெண்கள் எல்லோருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும் என்று அவர் கூறவில்லை.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் கூடுதலான பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றும், அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் என்றே கூறினார்.
துணை முதலமைச்சர் கவனமாகவே இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளார். அதனால், உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்த பெண்கள் எல்லோருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காது.
தகுதியான பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுவது உறுதி. இது தொடர்பான அப்டேட் வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு பிறகு வெளியாக அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
ஏற்கனவே, பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி கொடுத்த விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனையும் நடந்து வருகிறது. படிப்படியாக விண்ணப்பங்கள் இந்த திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இறுதியாக அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பெண்கள், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற பயனாளிகளாக சேருவதற்கு ஒப்புதல் கொடுக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.