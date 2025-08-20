மகளிர் உரிமைத் தொகை ; அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் தேதி

Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது வரும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் தேதி இதுதான்
Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்படுபவர்களுக்கு எப்போது ரூ.1000 வரும் என்ற அப்டேட் வெளியாகும் தேதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இப்போது ஒரு கோடியே 14 லட்சம் பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கும் நிலையில் விரைவில் இந்த திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர்
அதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெறும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பங்களை அரசு கொடுத்து வருகிறது. இதில் இதுவரை இந்த திட்டத்தில் பயானிகளாக இல்லாத பெண்கள் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
இப்போது முதல் கட்ட உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நிறைவடைந்து, இரண்டாம் கட்டம் தொடங்கிவிட்டது. ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமின் முதல்கட்டத்தில் சுமார் 12 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை கோரி விண்ணப்பித்ததாக தெரிகிறது.
இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அரசு விரைவில் தெரிவிக்க உள்ளது. இந்த சூழலில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்படுபவர்களுக்கு எப்போது ரூ.1000 வரும் என்ற அப்டேட் வெளியாகும் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆம், விரைவில் புதிய பயனாளிகள் இந்த திட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு எப்போது முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்ற தகவலை அரசு அறிவிக்க உள்ளது
இதற்கான பணிகள் ஒரு பக்கம் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணபித்த பெண்களுக்கு விரைவில் குட் நியூஸ் காத்திருக்கிறது.
அதிகபட்சமாக செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் தொடர்பாகவும், புதிய பயனாளிகள் இணைப்பு, அவர்களுக்கு எப்போது ஆயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும், எத்தனை பேர் இந்த திட்டத்தில் இணைக்கப்படுகின்றனர் என்ற தகவல் எல்லாம் வெளியாக வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஏன் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி என்ற கேள்வி எல்லோருக்கும் எழலாம். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் முதன்முதலாக 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அன்று தான் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளையொட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இப்போது விரிவாக்கம் செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியாக அதிக வாய்புள்ளது.