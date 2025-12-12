கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ’சகோதரிகளுக்கு வணக்கம்’ வந்தது SMS - முதலமைச்சரின் மெசேஜ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியுள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் முதலமைச்சர் மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த அந்த குட் நியூஸ் வந்தாச்சு. தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினே மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார்.
அந்த மெசேஜில், ‘அன்பு சகோதரிக்கு வணக்கம், மகளிரின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் வகையில் தாங்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளீர்கள்.
இன்று முதல் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் ரூ.1000 உதவித் தொகை அல்ல, உரிமைத் தொகை. உங்களில் ஒருவன், மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்’ என மெசேஜ் அனுப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்களோ அவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்ட விண்ணப்பத்தில் கொடுத்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு இந்த மெசேஜ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது என்ன மொபைல் நம்பரை கொடுத்தீர்களோ, உடனே அந்த மொபைல் நம்பருக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கிறதா? என செக் செய்யுங்கள்.
இப்போது விண்ணப்பித்தவர்களில் 17 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்துக்கு புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அதில் நீங்களும் ஒருவராக இருக்கலாம். இந்த மெசேஜ் வந்த பெண்கள் தற்போது மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசுக்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த முறையும் இதைப்போலவே தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு அரசு மெசேஜ் அனுப்பியது.
இந்த மெசேஜ் வந்தவர்களுக்கு கட்டாயம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.1000 கிடைக்கும். சிலர் மொபைல் நம்பர் தவறாக கொடுத்திருந்தால் கூட மெசேஜ் வராமல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. உடனே, நீங்கள் இத்திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யபடவில்லை என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டாம். காத்திருக்கவும்.
தகுதியான பெண்களாக இருப்பின் கட்டாயம் உங்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கும். ஒருவேளை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டாலும், மேல்முறையீடு செய்யவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அதில் நீங்கள் விண்ணப்பித்து கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை மாதம் ரூ.1000 பெற முடியும். அரசிடமிருந்து மெசேஜ் வந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி, வராத பெண்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.