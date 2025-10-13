பெண்களே காத்திருத்தது போதும்! 2 மாதங்களில் வரப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசிடம் இருந்து இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் பெண்களுக்காக வெளியாக போகும் மிக முக்கிய அறிவிப்பு. முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசிடம் இருந்து எப்போது மிக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கிறது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்படும் பெண்களின் எண்ணிக்கையையும், அவர்களுக்கு எப்போது முதல் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என்பதையும் அதிகாரப்பூர்வமாக எப்போது அறிவிக்கும் என்பது தான் பெண்கள் மத்தியில் இருக்கும் பெரிய எதிர்பார்ப்பு
இதற்காக ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பங்களை பெற்று விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இதுவரை தோராயமாக 17 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
புதிதாகவும் இப்போதும் விண்ணப்பிகின்றனர். நவம்பர் மாதம் வரை இறுதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களின் நிலையை அறியவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்.
இதற்கான பணிகளையும் அரசு தொடர்ச்சியாக செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. தகுதியான பயனாளிகளை இறுதி செய்யும் பணிகளை மாவட்ட வாரியாக நடைபெற்று வருகிறது.
அனைத்து விண்ணப்பங்களும் பரிசீலிக்கப்பட்டு அதில் தகுதியான பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டு மாவட்ட அளவில் இறுதி செய்யப்படுவார்கள். இந்த பணிகள் எல்லாம் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் முடியலாம்.
அதன்பிறகு பொங்கல் பரிசாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு எப்போது முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அநேகமாக பிப்ரவரி மாதம் அல்லது மார்ச் மாதம் முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுவது தொடங்கப்படலாம்.
ஏனென்றால் அதன்பிறகு தமிழ்நாட்டுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிப்புகள் வெளியாகி, அதற்கான நடைமுறைகள் அமலுக்கு வந்துவிடும். பிப்ரவரி மாதம் இறுதி அல்லது மார்ச் மாதம் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கான தேர்தல் தேதிகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, அதற்கு முன்னதாகவே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு, அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
எப்படி பார்த்தாலும் பிப்ரவரி மாதம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. இந்த அறிவிப்பை இன்னும் 2 மாதங்களுக்குள் அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.