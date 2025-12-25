Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் ரூ.1000 பெற்ற பெண்களின் ரியாக்ஷன் இங்கே...
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள பெண்களின் ரியாக்ஷன்
தமிழ்நாடு அரசு பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்காக செயல்படுத்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் பெரும் வரவேற்பையும், வெற்றியையும் பெற்றுள்ளது. இத்திட்டத்தில் மொத்தம் 1,30,69,831 பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி சென்னையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் முக்கிய பெண் சாதனையாளர்களை ஒன்றிணைத்து, பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக அரசு மேற்கொண்ட முன்னெடுப்புகளை எடுத்துக்காட்டும் "வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்" என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தியது.
அந்த நிகழ்வில் தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. ஏற்கனவே, 1.13 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கும் இத்திட்டத்தில் 16 இலட்சத்து 94 ஆயிரத்து 339 மகளிர் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டு, அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டது.
பலரும் மாதம் மாதம் 1 ஆம் தேதி மகளிர் உரிமைத் தொகை கொடுக்கப்படுவதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையானது ஒவ்வொரு மாதமும் 15-ஆம் தேதி பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தில் பயாளிகளாக இருக்கும் தஞ்சை மாவட்ட பெண்கள், இத்திட்டம் குறித்து பேசியுள்ளனர். கலைவாணி என்ற பெண் பேசும்போது, "நான் திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் தேப்பெருமாநல்லூரில் வசித்து வருகிறேன். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2-வது கட்ட விரிவாக்கத்தில் இந்த மாதத்திற்கான பணம் எனது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ள குறுஞ்செய்தி செல்போனில் வந்ததை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்.
இந்த ரூ.1,000 எனது குடும்பத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சின்ன செலவுகளுக்காக இனி என் கணவரை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. இத்தொகையானது எனது மருத்துவ செலவிற்கும். குடும்ப செலவிற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எனவே, இத்திட்டத்தை எங்களுக்கு தந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்துள்ளார்.
ரூபாதேவி என்ற பெண் பேசும்போது, "நான் கும்பகோணத்தில் வசித்து வருகிறேன். நான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்திட்டம் தொடங்கியபோது விண்ணப்பித்து இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. இதனால் வருத்தமாக இருந்தது.
இப்போது 2-ம் கட்ட விரிவாக்கத்தின் போது உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்தேன். இந்த திட்டத்தில் நான் தேர்வு செய்யப்பட்டு இந்த மாதத்திற்கான தொகை எனது வங்கிகணக்கில் வரவுவைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகையை கொண்டு குடும்ப தேவைக்கான பொருட்களை வாங்க முடியும். எனவே, இத்திட்டத்தை எங்களுக்கு அளித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி" என கூறியுள்ளார்.
மகளிர் உரிமைத் தொகை இம்முறையும் வராத பெண்கள் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலங்களில் முறையிடலாம் என அமைச்சர்கள் ஏற்கனவே கூறியுள்ளனர். ஆன்லைனிலும், KMUT.comல் குறைகள் இருந்தால் தெரிவிக்க முடியும்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்காக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டுமே இந்த முறையீட்டை செய்ய முடியும். விண்ணப்பிக்காதவர்கள் இனி புதிதாக விண்ணப்பிக்க முடியாது.