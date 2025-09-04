கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இந்த பெண்கள் விரைவில் நீக்கம் - முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்படும் பெண் பயனாளிகள் யார்? முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருந்து பெண்கள் பலர் நீக்கப்பட உள்ளனர். அவர்கள் யார்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் சேருவதற்கு புதிய பயனாளிகள் விண்ணப்பித்து வரும் அதேவேளையில், ஏற்கனவே பயனாளிகளாக இருக்கும் பெண்கள் பலர் நீக்கப்பட உள்ளனர்.
அவர்கள் யார் என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கும். அதை தெரிந்து கொள்ள கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளக இருப்பவர்களுக்கான விதிமுறைகளில் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அது என்னவென்றால், மத்திய, மாநில அரசுப் பணியில் இருப்பவர்களின் குடும்பத்தினர், ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் குடும்பத்தினர் இந்த திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது.
அந்தவகையில் பார்க்கும்போது, தமிழ்நாடு அரசு கடந்த ஆண்டுகளில் நடத்திய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ, குரூப் 4 மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி வருகிறது.
பல துறைகளில் டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய இந்த தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று பணி நியமன ஆணைகளை பெற்றவர்கள், தங்களது பணிக்கான முதல்கட்ட பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.
அண்மையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில் குரூப் 1 தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அரசுப் பணி நியமன ஆணைகளைப் பெற்றவர்களின் குடும்பத்தில் பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற்று வந்தால் அவர்களின் பெயர்கள் இந்த திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்படும்.
அந்தவகையில் பார்க்கும்போது டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று இப்போது பணி நியமன ஆணைகளைப் பெற்றவர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில ஆயிரம் பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் இனி மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெற முடியாது.
அத்தகைய பெண் பயனாளிகளின் பெயர்கள் சமூகநலத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்து நீக்க உள்ளார்கள். எனவே, இப்போது இருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகள் எண்ணிக்கையில் இருந்து சில ஆயிரம் பேர் கட்டாயம் நீக்கப்பட இருக்கின்றனர்.