கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எவ்வளவு உயரும்? எப்போது உயரும்? முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விரைவில் உயரப்போகிறது. எவ்வளவு உயரும், எப்போது முதல் உயரும்? என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்
பெண்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெரும் பாராட்டை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. 1.30 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சரியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது.
இதனால் பெண்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கிறது இத்திட்டம். தினசரி நல்ல அரிசி, காய்கறிகள் வாங்குவதற்கும், மருந்து மாத்திரைகள், கோவில்களுக்கு செல்வது, சேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது என பல வழிகளில் பெண்களுக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பேருதவியாக இருக்கிறது.
வறுமையில் இருக்கும் பெண்கள், நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆசைகளை நனவாக்கிக் கொள்ள கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வித்திட்டுள்ளது. உதாரணமாக, வறுமை காரணமாக குடும்பத்தோடு கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டிருந்த குடும்பங்கள் நினைத்த கோவில், சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்லக் கூட இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பயன்படுகிறது.
மக்களின் வாழ்வியலில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் தொகையாக மாதம் மாதம் அரசு கொடுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மாறியிருக்கிறது. இது அரசுக்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் அரசியலைக் கடந்து பெரும் பாராட்டை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது.
இன்னும் பல பெண்கள் இத்திட்டத்தில் அரசு தங்களை சேர்க்க வேண்டும் என காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அண்மையில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, அதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் அரசு கொடுத்திருந்தாலும், மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத பெண்கள் அரசின் அடுத்த அறிவிப்பை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் விரைவில் உயரப்போகிறது. இதனை சொல்லியிருப்பது வேறு யாருமல்ல, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான்.
அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தமிழ்நாட்டுக்கு வர இருப்பதால், பெண்களுக்கு மாதம் மாதம் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகையை உயர்த்தி கொடுக்க முதலமைச்சர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பான அறிவிப்பு திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரத்தில் எவ்வளவு ரூபாய் உயர்த்த வாய்ப்பு இருக்கிறது? என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கலாம்.
அதிகபட்சம் 500 ரூபாய் கூடுதலாக சேர்த்து 1500 ரூபாய் கொடுக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால், நிறைவேற்றக்கூடிய திட்டமாகவும், அரசுக்கு மிகப்பெரிய சுமையை கொடுக்காமலும் இருக்கும் வகையிலேயே மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்த வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
அந்தவகையில், தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை 1500 ரூபாயாக உயருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கின்றன. சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்த அறிவிப்பு வந்துவிடும்.
ஆனால், பணம் வருவது என்பது சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிந்து மீண்டும் திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றால், தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியதுபோல் பெண்களுக்கான மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்த்தப்படும்.
உத்தேசமாக சொல்வது என்றால் மார்ச் மாதம் இறுதிக்குள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை எவ்வளவு உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்பை திமுக தெரிவித்துவிடும். அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துக்குப் பிறகு உயர்த்தப்பட்ட தொகை பெண்களுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.