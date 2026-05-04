கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு

Kalaignar Magalir Urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது ஏன் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

Kalaignar Magalir Urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 
திமுக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வரவில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai thogai) திட்டம் முழுமையாக நிறுத்தப்படும். இதனால் பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் கிடைத்த ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்காது.  

2021 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் என்ற திமுக செயல்படுத்திய மிகச் சிறப்பான திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். இந்தியாவிலேயே இப்படியொரு திட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு தான்.  

இத்திட்டம் செயல்படுத்திய தொடக்கத்தில் 1.14 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தது தமிழ்நாடு அரசு. இதனையடுத்து பிப்ரவரி மாதம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டதில் கூடுதலாக 17 லட்சம் பெண்கள் சேர்க்கப்பட்டனர்.  

இதனால், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வரை இத்திட்டத்தில் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். இப்போது தேர்தல் முடிவு திமுக கூட்டணிக்கு நெகட்டிவாக வந்திருப்பதால் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் செயல்படுத்த வாய்ப்பில்லை.   

ஏனென்றால், திமுக கூட்டணி செயல்படுத்தும் திட்டங்களுக்கு மாற்றாகவே அதிமுக, தவெக கட்சிகள் புதிய திட்டங்களை தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துள்ளன.  

இப்போது, தவெக அல்லது இன்னபிற கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்பட்சத்தில் அக்கட்சிகள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த திட்டங்களையே செயல்படுத்துவார்கள்.  

அந்தவகையில் பார்க்கும்போது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் திமுகவை தவிர்த்து வேறு எந்தக் கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்த வாய்ப்பில்லை.   

தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் 2500 ரூபாய் பெண்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்காக வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் அடிப்படையிலேயே வழங்கப்படுமா? என்பதெல்லாம் கேள்விக்குறி.   

புதிய அரசு, அமைச்சரவை அமைந்த பிறகே இதற்கான தெளிவான விளக்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கிடைக்கும். எப்படி பார்த்தாலும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இனி செயல்படுத்த வாய்ப்பில்லை.   

