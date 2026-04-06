  • திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா?

திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : திமுகவின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கப்போகும் மூன்று முக்கிய காரணிகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026ல் திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கப்போகும் மூன்று முக்கிய காரணிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 
ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்க அனைத்து வியூகங்களையும் வகுத்துள்ளது திமுக. அக்கட்சி தங்களின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் என கருதும் மூன்று காரணிகளைப் பற்றி இங்கே விரவாக பார்க்கலாம்.   

திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிப்பதில் பெண்களின் வாக்கு மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும். அதை மனதில் வைத்தே திமுக 2021 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல் பெண்களுகான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் அதீத கவனம் செலுத்தியது.  

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, விடியல் பயணம், புதுமைப் பெண் திட்டங்கள் திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசின் மிக மிக முக்கியமான திட்டங்கள். திமுகவின் ஸ்டார் திட்டம் என கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் என்றே சொல்லலாம். ஏனென்றால் 1.31 கோடி பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர்.  

ஒவ்வொருவருக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது. இதனாலேயே இத்திட்டம் பெண்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு மக்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பையும் நம்பிக்கையை பெற்றுவிட்டது. மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூ.2000 மாதம் வழங்கப்படும் என இப்போது திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்திருப்பதால், அந்த வாக்குறுதி பெண்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.  

மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை படித்த, படிக்காத பெண்கள் என பாகுபாடு இல்லாமல் வரவேற்பை பெற்று, திமுகவின் தேர்தல் அஸ்திரமாக மாறியுள்ளது. இதேபோல் இன்னொரு திட்டம் இருக்கிறது. அதுதான் விடியல் பயண திட்டம். அரசுப் பேருந்துகளில் ஏறினாலே பெண்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணிக்க முடிகிறது.  

இத்திட்டமும் நல்ல வரவேற்பை திமுகவுக்கு கொடுத்திருக்கிறது. இதுதவிர கல்லூரி படித்துக் கொண்டிருக்கும் இளம் பெண்கள் மத்தியில் புதுமைப் பெண் திட்டம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அரசுப் பள்ளியில் படித்த மாணவிகளுக்கு மட்டுமே மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் திட்டம் என்றாலும், அரசு செய்துள்ள இந்த முயற்சி தனியார் பள்ளிகளில் படித்து கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவிகளிடம் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

இளம் பெண் வாக்காளர்கள் நம்பிக்கையை திமுக இத்திட்டம் மூலம் பெற்றுள்ளது. பெண்களுக்கு மட்டுமே எல்லா திட்டமும் என ஏங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, அரசுப் பள்ளியில் படித்து கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.  

இளம் வாக்காளர்களை குறி வைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் செயல்படும் நிலையில், அந்த வாக்காளர்களையும் சென்றடைந்திருக்கிறது திமுகவின் தமிழ் புதல்வன் திட்டம். இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அரசுக்கு மிகப்பெரிய நல்லப் பெயரையே பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது.  

இதுதவிர முதியோர் உதவித்தொகை உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்புகளையும் திமுக இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளிட்டோரின் கோரிக்கைகளுக்கும் அரசு செவி சாய்த்திருப்பதால், அனைத்து தரப்பினரின் ஆதரவை பெற்று இம்முறை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் திமுக இருக்கிறது.  

திமுகவுக்கு போட்டியாக அதிமுகவும் தேர்தல் அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறது. இதனால், ஆட்சியை பிடிப்பதில் இவ்விரு கட்சிகளுக்கு மட்டுமே களத்தில் பிரதான போட்டி நிலவுகிறது. ஒருவேளை திமுக ஆட்சியைப் பிடிக்கும் அளவுக்கு தொகுதிகளை வெற்றி பெறுமானால், மேலே சொல்லப்பட்ட திட்டங்களில் நேரடியாக பயனடைந்தவர்களின் வாக்குகளாகவே அது இருக்கும்.   

அதிமுகவை விட திமுக கூடுதல் சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றால், அவை எந்த வாக்குகள் என ஆய்வு செய்யும்போது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, விடியல் பயணம், புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், இன்னுயிர் காப்போம் ஆகிய திட்டங்களின் பயனாளிகளாக இருப்பார்கள் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலேயே திமுகவும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவோம் என்ற நம்பிக்கையில் இருப்பதற்கு காரணம். இவையே திமுகவின் வெற்றிக்கான காரணிகளாவும் இருக்கும்.  

