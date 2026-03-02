English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : 4 மாதங்களில் வரப்போகும் மேலும் இரண்டு அறிவிப்புகள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விரைவில் வரப்போகும் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பெண்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில் விரைவில் வரப்போகும் 2 அறிவிப்புகள்

 
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் அண்மையில் அதிரடியான அறிவிப்புகளை கொடுத்து பெண்களை மிகப்பெரிய அளவில் குஷிப்படுத்தியுள்ளார் முதலமைச்சர்.   

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு மீண்டும் திமுக ஆட்சி பொறுபேற்கும்பட்சத்தில் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2000 ரூபாயாக வழங்கப்படும் என அறிவித்துவிட்டார். அதுமட்டுமல்லாமல், சொல்லாமலேயே பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களுக்கு முன்கூட்டியே 3000 ரூபாய் கொடுத்தும் விட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.  

அதுமட்டுமல்லாமல் கோடைகால சிறப்புத் தொகை என 2000 ரூபாய் கொடுத்திருப்பதுடன், அந்த தொகை இனி ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழக பெண்கள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு மீது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.  

கொடுக்கும் வாக்குறுதிகளை முதலமைச்சர் கட்டாயம் நிறைவேற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை பெண்கள் மத்தியில் ஆழமாக வேரூன்றிவிட்டது. சொல்லாமல் சில திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.   

இந்த சூழலில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்திலேயே இன்னும் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக உள்ளது. அதிகபட்சம் இன்னும் 4 மாதங்களில் இந்த இரு அறிவிப்புகளும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.   

அது என்னவென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் எந்த மாதம் முதல் மாதம் ரூ.2000 பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு ஜூன் மாதத்துகுப் பிறகு வரும். இன்னொரு அறிவிப்பு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பும் வரும்.   

இந்த இரண்டு அறிவிப்புகள் கட்டாயம் திமுக அரசு பொறுப்பேற்றால் ஜூன் மாதங்களுக்குப் பிறகு வரும். முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும், பெண்களை மேலும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் விதமாக இந்த அறிவிப்பை வெளியிடுவார். பெண்களும் இந்த 2 அறிவிப்புகளையும் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.   

இங்கு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கிறது. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும் மாதம் ரூ.2000 அடுத்த மாதமே கொடுக்கப்பட வாய்ப்புகள் இல்லை. புதிதாக ஆட்சிப் பொறுபேற்கும் அரசு மீண்டும் தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும். அப்போது தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.2000 வழங்கப்படுவது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இருக்கும்.   

மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர வேண்டும் என்றால் இத்திட்டத்துக்கு இருக்கும் விதிமுறைகளை பெண்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதற்கு முன்பு இத்திட்டத்துக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படும் ரேஷன் கார்டு உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். இல்லாதவர்கள் உடனே ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.  

இப்போது புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தால் தான் ஆகஸ்டு மாதத்துக்குப் பிறகு உங்கள் கையில் கார்டு கிடைக்கும். ஏனென்றால் சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் முடிந்து புதிய அமைச்சரவை பொறுப்பேற்ற பிறகே புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோக பணிகள் சூடுபிடிக்கும்.   

அந்த நேரத்தில் விண்ணப்பித்தால் உங்களுக்கான புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைப்பதில் காலதாமதமாகும். அதனால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகும்போது, உங்களால் விண்ணப்பிக்க முடியாமல் கூட போகலாம்.   

எனவே, பெண்கள் இதனையெல்லாம் மனதில் வைத்து இப்போது முதல் தயாராகவும். குறிப்பாக, புதிதாக திருமணமானவர்கள் புதிய ரேஷன் கார்டு பெற விண்ணபிக்க இதுவே சரியான நேரம் ஆகும்.  

