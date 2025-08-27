கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai :தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் உள்ள பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்கு மாதம் தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு, புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுகின்றனர். பலரும் இதை அறிந்திருப்பீர்கள். குறிப்பாக, ஏற்கனவே விடுபட்டவர்கள், ரேஷன் கார்டு புதிதாக வாங்கிய தகுதிவாய்ந்த பெண்கள், ஓய்வூதியம் பெறும் முன்னாள் அரசு ஊழியர்களுகள் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்.
உங்கள் பகுதியில் நாள்தோறும் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலந்து கொண்டு, சரியான ஆவணங்களை கொடுத்து கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கனவே விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்களும் கூட இப்போது சரியான ஆவணங்கள் இருப்பின் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஏற்கனவே 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு. விண்ணப்பித்துவிட்டார்கள். இருப்பினும் தகுதிவாய்ந்த பெண்கள் பலரும் இன்னும் விண்ணப்பிக்காமலே இருக்கின்றனர்.
எங்கு சென்று விண்ணப்பிப்பது, உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் எங்கு நடக்கிறது என்பதை தெரியாமல் இருக்கின்றனர். அதுதொடர்பான முக்கிய தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
அவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட் தான் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து இப்போது வெளியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பில், தகுதி வாய்ந்த பெண்கள் இருப்பின், தவறாமல் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலந்து கொண்டு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்திற்கான விண்ணப்பம் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்களில் மட்டுமே வழங்கப்படும். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறத் தகுதியுள்ள விடுபட்ட மகளிர் எவரேனும் இருப்பின் முகாம் நடைபெறும் நாளன்று முகாமிற்கு உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் சென்று பயனடையமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகிறது.
அதாவது, இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள் கட்டாயம் குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, வங்கி புத்தகம், தொலைபேசி எண் ஆகிய ஆவணங்களை உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமுக்கு எடுத்துச் சென்றால் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
மேலும், இம்முகாம்களில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் மீது 45 நாட்களில் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.ஏற்கனவே, ஜீலை 15 தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 14 தேதி வரை முதல்கட்டமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடைபெற்று முடிந்துவிட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 16 முதல் செப்டம்பர் 15 வரை உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் இரண்டாவது கட்டமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக, செப்டம்பர் 16 முதல் அக்டோபர் 15 வரை மூன்றாவது கட்டமாக இந்த முகாம் நடைபெறவுள்ளது. இதில், நாள் ஒன்றுக்கு 6 முகாம்கள் நடைபெறவுள்ளது.
உங்கள் மாவட்டத்தில் உங்கள் தாலுகாவில் தினம்தோறும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் எங்கு நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் வெப்சைட்டான https://ungaludanstalin.tn.gov.in/camp.php என்ற பக்கத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு முழுவதும் தினம்தோறும் எங்கெல்லாம் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடக்கிறது என்பதை வீட்டில் இருந்தபடியே எளிமையாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
எனவே, இதுவரை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காத பெண்கள் உடனடியாக அரசின் இந்த அறிவிப்பை கவனத்தில் கொண்டு நேரில் சென்று விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொளப்படுகிறார்கள்.