கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்: அதிரடியாக நீக்கப்படும் பயனாளிகள்..!

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 01, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:11 PM IST

Kalaignar Magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் நீக்கப்படும் பயனாளிகளின் பட்டியல் விவரம்

 

Kalaignar Magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் நீக்கப்படும் பயனாளிகளின் பட்டியல் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir urimai thogai) திட்டத்தை மறுசீரமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்ததும் கடந்த திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்திய இத்திட்டத்தை நிறுத்தாமல் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்தார்.

 

அதன்படி மே மாதம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு வழக்கமாக வைக்கப்படும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டது. ஆனால் தவெக தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தபடி 2500 ரூபாய் கொடுக்கப்படவில்லை.

 

இந்த தொகை கட்டாயம் கொடுக்கப்படும் எனவும் அதுவரை மக்கள் தங்களுக்கு காலவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டிருக்கிறார். 

 

அதனைத்தொடர்ந்து மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை சீரமைக்கும் பணிகளை அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. அண்மையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மரியவில்சன், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் முறைகேடு உள்ளதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்

 

தகுதியில்லாதவர்களுக்கு இந்த திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

 

இது குறித்து விரிவான ஆய்வு நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மறுசீரமைக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதிப்படத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

 

அதன்படி பார்க்கும்போது மகளிர் உரிமைத்தொகை விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்யாத பயனாளிகள் அனைவரும் இத்திட்டத்தில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்படுவார்கள் என தெரிகிறது.

 

60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இத்திட்டத்தில் யாராவது பயனாளிகளாக இருப்பின் அவர்களின் பெயர்களும் நீக்கப்படும். ஏனென்றால் தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியில் 60 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

வடமாநிலத்தவர்கள், உரிய தகுதிகளை பெறாதவர்கள் எல்லோரும் திட்டத்தில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட இருக்கிறார்கள். அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கலுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்கை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  அதேபோல் இறந்தவர்களின் பெயர்களும் நீக்கப்பட்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் மறுசீரமைக்கப்பட உள்ளது.

 

