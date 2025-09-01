கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ன?

kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்ப அப்டேட்டை எதிர்நோக்கும் பெண்கள். முழு விவரம்
kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்கள் அப்டேட்டை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் தொடங்கி 45 நாட்களை நிறைவு செய்திருப்பதால், புதிதாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள், தங்களின் விண்ணபங்கள் மீதான அப்டேட்டை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடங்கிய உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் பகுதி வாரியாக தினம்தோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதியுடன் இதன் முதல் கட்டம் நிறைவடைந்துவிட்டது.
இப்போது இரண்டாவது கட்டமாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதிலும், தகுதியான பெண்கள் ஆர்வமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்த முகாமில் கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு உறுதியளித்திருப்பதால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்காக புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் அப்டேட் எதிர்பார்க்க தொடங்கியுள்ளனர்.
தங்களின் விண்ணப்ப நிலை குறித்து ஆன்லைனிலும் இப்போது தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால், அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை எதிர்நோக்கியிருக்கின்றனர். இதுவரை 17 லட்சம் பேர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பித்திருக்கின்றனர்.
இந்த சூழலில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ’உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்’ குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்த மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தொடங்குவது குறித்தும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் ஆலோசித்திருக்கின்றனர். இப்போதைய சூழலில் முதல்கட்டமாக பெறப்பட்ட மனுக்களை பரிசீலிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.
முதலமைச்சர் வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பிய பிறகு இந்த திட்டம் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம். ஏனென்றால், செப்டம்பர் 15, 2025 அன்று தான் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
அதனை வைத்து பார்க்கும்போது வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பான அப்டேட்டுகள் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெளியாக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.