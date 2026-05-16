கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட் : புதிய விண்ணப்பம் அறிவிப்பு எப்போது?

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 16, 2026, 03:14 PM IST|Updated: May 16, 2026, 03:14 PM IST

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் புதிய விண்ணப்பம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்

 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த இரண்டு குட்நியூஸ்களை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொடுத்தார். திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை அப்படியே தொடருவதாக அறிவித்த அவர், மே மாதம் கொடுக்க வேண்டிய 1000 ரூபாயையும் அண்மையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரவு வைத்துவிட்டடார். 

 

ஆனால், மே 13 ஆம் தேதி வரை இந்த மாதம் (மே மாதம்) ரூ.1000 கொடுக்கப்படுமா? என்றே தமிழ்நாட்டு பெண்கள் காத்திருந்தனர். ஏனென்றால், விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு பொறுப்பேற்று சில நாட்கள் மட்டுமே ஆனதால், இது குறித்து அரசு தரப்பில் எந்த உறுதியான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

 

இதற்கு ஏற்ப முதலமைச்சர் விஜய்யும் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைக்க காலவகாசம் வேண்டும் என்றும் கேட்டிருந்தார். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நிதித்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். ஆனால், இம்மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைக்கப்படுவது குறித்த அறிவிப்பு ஏதும் வரவில்லை. 

 

இதையறிந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைக்காதது குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு சரமாரி கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். ஏற்கனவே உள்ள திட்டத்தை தொடருவதில் என்ன சிக்கல்? மக்களுக்கு ரூ.1000 கொடுக்க மனம் இல்லையா என வினவினார்.

 

இதனையடுத்து இரவோடு இரவாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு ரூ.1000 அவரவர் வங்கிக் கணக்குகளில் தமிழ்நாடு அரசு வரவு வைத்துவிட்டது. 

 

இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இதுவரை சேர்க்கப்படாமல் இருந்து, மேல்முறையீடு செய்த பெண்களுக்கு புதிதாக பொறுப்பேற்ற தமிழ்நாடு அரசு ரூ.1000 வரவு வைத்துள்ளது. இது பெண்கள் மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அதேநேரத்தில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதியவர்கள் விண்ணப்பிக்க லட்சக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். தமிழ்நாடு அரசு எப்போது இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிடும், எப்போது முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற கேள்வியுடன் உள்ளனர்

 

புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள், ஏற்கனவே மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்து விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள், இதுவரை விண்ணப்பிக்காமலே இருப்பவர்கள் ஆகியோரிடைய மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க அரசு கொடுக்க உள்ள அறிவிப்புக்காக எதிர்பார்ப்பு மிகப்பெரிய அளவில் உள்ளது

 

இதனால், தமிழ்நாடு அரசு இதை பரிசீலக்குமாறும் பெண்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். இதனிடையே, தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுக்கப்பட்ட 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 கொடுக்க, பயனாளிகளை மறுவரையறை செய்யும் பணிகளை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

 

iQOO Z11: ரூ.30,000 பட்ஜெட்டில் புதிய அதிரடி.... ஜூன் மாதம் இந்தியாவில் எண்ட்ரி

