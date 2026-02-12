கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : சொந்த நிலம் 10 ஏக்கர் வைத்திருந்தாலும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கும். தெரியுமா?அப்டேட்
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. அண்மையில் செய்யப்பட்ட 2ம் கட்ட விரிவாக்கத்துடன் சேர்ந்து 1.30 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் மாந்தோறும் இத்திட்டத்தில் ரூ.1000 பெற்று வருகின்றனர்.
இன்னும் பலரும் இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக சேர விரும்புகிறன்றனர். இதற்கு சான்று என்னவென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்தவுடன் 27 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் ஆர்வமாக இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்ததை பார்த்திருப்பீர்கள்.
இருப்பினும், 17 லட்சம் பெண்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர். எஞ்சிய 10 லட்சம் பெண்களின் மனுக்கள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டன. இது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பது உண்மை தான்.
ஏனென்றால், சொந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கிறது, நிலம் இல்லாத தங்களுக்கு பணம் கிடைக்கவில்லை என ஆதங்கப்படுகின்றனர் பெண்கள்.
குறிப்பாக 5 ஏக்கர் நன்செய் நிலங்கள், 10 ஏக்கர் வரை புன்செய் நிலங்கள் வைத்திருக்கும் பெண்கள் கூட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்களாக இருக்கின்றனர்.
ஆனால், குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக வருமாவரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்து, லட்சக்கணக்கில் கடன்பெற்று சொந்த தொழில் செய்பவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற முடியவில்லை என கூறுகின்றனர்.
எங்களுக்கு நிலமும் இல்லை, கடன் தான் அதிகம் இருக்கிறது, அரசு கொடுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைத்தால் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் என நினைத்தோம் என கடன் சுமையில் சிக்கித் தவிக்கும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் கூறுகின்றனர்.
5 ஏக்கர் நன்செய் நிலம், 10 ஏக்கர் புன்செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் எல்லாம் ஓரளவு வசதி படைத்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் என்றும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காத பெண்களின் எண்ணமாக இருக்கிறது.
அவர்களுக்கு கிடைக்கும்போது, எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதா? என ஆதங்கப்படுகின்றனர். வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் கூட குடும்ப தேவைக்காக கார் வாங்கி வைத்திருக்கிறார்கள்.
கார் வைத்திருக்கிற காரணத்துக்காகவே மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படலாமா? என்றும் சிலர் கேட்கின்றனர். ஆனால், அரசு தரப்பில் பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்க ஒருசில அளவுகோல்களை கடைபிடிக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதாகவும், விதிமுறைகள் அனைத்தும் பல கட்ட பரிசீலனைகளுக்குப் பிறகு இறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.