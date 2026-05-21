/கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு சர்பிரைஸ்

kalaignar Magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு கிடைத்த சர்ப்பிரைஸ்
தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் (kalaignar Magalir urimai thogai) குறித்த ஒரு சூப்பரான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்து காத்திருந்தவர்களுக்கு மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை வந்துள்ளது.
ஆம், கடந்த திமுக ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் முதன்முறையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டன.
அதில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு பூர்த்தி செய்து கொடுக்கப்பட்ட சுமார் 29 லட்சம் லட்சம் மனுக்களில் தகுதியானவர்களாக 17 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களுடன் சேர்த்து சுமார் 1.31 கோடி பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டனர்.
இருப்பினும், விண்ணப்பம் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண்கள் பலர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தங்களுடைய மனுக்கள் தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டது எனக் கூறி மேல்முறையீடு செய்தனர்.
ஆனால், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் அவர்களுடைய மனுக்கள் மீது எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருந்தது. இந்த சூழலில், மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகையை தமிழ்நாடு அரசு மே 15 ஆம் தேதி வரவு வைத்தது.
அதில், சர்ப்பிரைஸாக கடந்த ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மேல்முறையீடு செய்த பெண்களுக்கும் வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையறிந்த பெண்கள் தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவதற்கான அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும், தங்களின் மனுக்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என தெரியவில்லை. அதனால் மேல்முறையீடு செய்தோம்.
இப்போது தமிழ்நாடு அரசு தங்களின் மேல்முறையீட்டு மனுக்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்திருக்கிறது என தெரிவித்துள்ளனர்.