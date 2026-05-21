Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு சர்பிரைஸ்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு சர்பிரைஸ்

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 21, 2026, 04:43 PM IST|Updated: May 21, 2026, 04:43 PM IST

kalaignar Magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு கிடைத்த சர்ப்பிரைஸ்

 

kalaignar Magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு மே மாத மகளிர் உரிமைத்தொகை வந்திருப்பது குறித்த அப்டேட்

 

1/8

தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் (kalaignar Magalir urimai thogai) குறித்த ஒரு சூப்பரான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்து காத்திருந்தவர்களுக்கு மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை வந்துள்ளது.

 

2/8

ஆம், கடந்த திமுக ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் முதன்முறையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டன. 

 

3/8

அதில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு பூர்த்தி செய்து கொடுக்கப்பட்ட சுமார் 29 லட்சம் லட்சம் மனுக்களில் தகுதியானவர்களாக 17 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களுடன் சேர்த்து சுமார் 1.31 கோடி பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டனர்.

4/8

இருப்பினும், விண்ணப்பம் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண்கள் பலர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தங்களுடைய மனுக்கள் தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டது எனக் கூறி மேல்முறையீடு செய்தனர்.

 

5/8

ஆனால், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் அவர்களுடைய மனுக்கள் மீது எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருந்தது. இந்த சூழலில், மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகையை தமிழ்நாடு அரசு மே 15 ஆம் தேதி வரவு வைத்தது.

 

6/8

அதில், சர்ப்பிரைஸாக கடந்த ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மேல்முறையீடு செய்த பெண்களுக்கும் வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7/8

இதையறிந்த பெண்கள் தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவதற்கான அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும், தங்களின் மனுக்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என தெரியவில்லை. அதனால் மேல்முறையீடு செய்தோம்.

 

8/8

இப்போது தமிழ்நாடு அரசு தங்களின் மேல்முறையீட்டு மனுக்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்திருக்கிறது என தெரிவித்துள்ளனர். 

 

Tags:
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
Magalir Urimai Thogai latest update
Tamil Nadu women rights Scheme
Rs 1000 Scheme Tamil Nadu
Tamil Nadu government

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TNPSC : நீட் வினாத்தாள் லீக்! டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

TNPSC : நீட் வினாத்தாள் லீக்! டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

TNPSC9 min ago
2

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்னும் 4 நாட்களில் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்

Sun Transit19 min ago
3

மெட்டா நிறுவனத்தின் பணி நீக்கத்தால் தவிக்கும் ஐடி ஊழியர்கள்...

Meta19 min ago
4

Rahu Peyarchi: ராகுவின் பிடியில் இருந்து விடுதலை.. 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறும்!

Rahu Peyarchi34 min ago
5

5 நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்! இந்திய அரசியலை அதிரவைக்கும் 'கரப்பான்பூச்சிகள்'

BJP vs CJP45 min ago