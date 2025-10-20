கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Kalaiganar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது? முழு விவரம்
Kalaiganar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaiganar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்துவிட்டது. புதிய விண்ணப்பங்களை அரசு பரிசீலிக்க தொடங்கிவிட்டது.
பஞ்சாயத்து வாரியாக பெண்கள் புதிதாக கொடுத்த விண்ணப்பங்களில் தகுதியான பெண்களை இறுதி செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. இதில் தேர்வு செய்யப்படும் பெண்களுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்
இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார். அவரின் இந்த அறிவிப்பு பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய தீபாவளி பரிசாக அமைந்துவிட்டது.
அதேநேரத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்து, தங்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ற கேள்வி மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்கள் மத்தியில் எழலாம்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு நவம்பர் இறுதியில் அல்லது டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும். மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும்.
அது என்னவென்றால், புதிய விண்ணப்பதாரர்களில் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற தகுதிகள் இருந்தும் நிராகரிக்கப்பட்டதாக கருதுபவர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என அரசு அறிவிக்கும்
என்ன காரணத்துக்காக உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுகிறது என்பதை ஏற்கனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். அந்த காரணம் உண்மை இல்லை என நீங்கள் நினைத்தால், அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
இதற்காகவே குறிப்பிட்ட காலவகாசத்தை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும். அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தகுதியான பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவதற்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மீண்டும் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டதே என பெண்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர்களுக்கு அரசு மீண்டும் இன்னொரு வாய்ப்பை கொடுக்கும்.