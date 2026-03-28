கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக மீண்டும் எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க எப்போது வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் சேருவதற்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
இப்போது 1.31 கோடி பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருந்தாலும், புதிதாக ரேஷன் கார்டு வாங்கிய பெண்கள், தகுதிகள் இருந்தும் கடந்த இருமுறையும் இத்திடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தவறியவர்கள் என லட்சக்கணக்கானோர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தயாராக உள்ளனர்.
அவர்களைப் பொறுத்தவரை எப்போது சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடியும், மீண்டும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்க அறிவிப்பு எப்போது வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக கொண்டு வந்தது. அக்கட்சி இப்போது நடக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்தால் மட்டுமே இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
ஆட்சிப்பொறுப்பேற்று, அமைச்சரவை எல்லாம் அமைத்த பிறகு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்ப்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும். அத்துடன் உயர்த்தப்பட்ட மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் ரூ.2000 எந்த மாதம் முதல் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் அந்த நேரத்தில் வெளியாகும்.
குறைந்தபட்சம் திமுக ஆட்சிப்பொறுப்பேற்றால் கூட மூன்று முதல் நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த அப்டேட்டுகள் வெளியாகும்.
அதேநேரத்தில், அதிமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றால் தற்போது செயல்படுத்தப்படும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் முழுமையாக நிறுத்தப்படும். அதற்கு மாற்றாக அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டதுபோல் பெண்களுக்கான குல விளக்குத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். அத்திட்டத்திலும் மாதம் ரூ.2000 வழங்கப்படும்.
அதுவும் ஜூன் மாதமே வழங்கப்படுமா? என்பதற்கான உத்தரவாதம் இல்லை. புதிதாக ஆட்சியமைத்து மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருக்கும் பயனாளிகளை அத்திட்டத்தில் அப்படியே சேர்க்கலாமா?, இல்லை புதிய விதிமுறைகள் சேர்க்கலாமா? என்பது தொடர்பான அமைச்சரவை முடிவுகள் எடுக்கப்பட்ட பிறகே இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவது குறித்த புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும்.
ஜூலை வரையாவது தமிழ்நாட்டு பெண்கள் இந்த அறிவிப்புக்கு காத்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும் இதில் ஒரு நடைமுறை சிக்கல் இருக்கிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் எந்த சிக்கலும் இருக்காது. இப்போது செயல்படுத்தப்படுவது போலவே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் செயல்படும்.
அதிமுக புதிதாக ஆட்சிக்கு வந்தால், உடனடியாக குல விளக்கு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்படும். ஏனென்றால் மாதம் அரசு கொடுக்கும் ஆயிரம் ரூபாயை 1.31 கோடி குடும்பங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றன. ஒரு மாதம் இந்த தொகை வரவில்லை என்றாலும் மாநிலம் முழுவதும் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு அலைகள் உருவாகும்.
அதனை சமாளிக்க வேண்டியாவது, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளை அப்படியே குல விளக்குத் திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளும் முடிவை எடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இருப்பினும், இவையெல்லாம் எந்தக் கட்சி புதிதாக ஆட்சி அமைக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்தே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டமா? அல்லது குல விளக்குத் திட்டமா? என்பது முடிவாகும்.
இந்த முடிவை தெரிந்து கொள்ள தமிழ்நாட்டு பெண்கள், குறிப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்ட பயனாளிகள் மே 4 ஆம் தேதி வரை காத்திருக்க வேண்டும்.