கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?

Kalaignar magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.10 ஆயிரம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? யாருக்கு கிடைக்கும்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் ஜூன் மாதம் 10 ஆயிரம் கிடைக்குமா? அல்லது எப்போது கிடைக்கும்? உண்மையில் யார் யாருக்கெல்லாம் 10 ஆயிரம் கிடைக்குமா? என்பது குறித்த கேள்விகள் பெண்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் பேசு பொருளாக உள்ளது.
ஆனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் குறித்த முக்கியமான தகவலை பலரும் மறந்துவிட்டார்கள். அது என்னவென்றால் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு, குல விளக்குத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
எனவே, திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டுமே 10 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் குல விளக்குத் திட்டத்தில் 2000 ரூபாய் மாதம் பெண்களுக்கு கிடைப்பதுடன் பிரிட்ஜ் இலவசமாக கிடைக்கும்.
அதேநேரத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதலில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மாதம் ரூ.2000 கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வரும். அதன்பிறகு, இப்போது தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள 8000 ரூபாய் கூப்பன் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். ஆக மொத்தம் 10 ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஆனால் ஜூன் மாதம் இது கிடைக்குமா? என்றால் சந்தேகம் தான். ஏனென்றால், திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு முதலில் அமைச்சரவை பொறுப்பேற்று, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் எப்போது உயர்த்தலாம் என்பதற்கான பணிகளை தொடங்குவார்கள். இதற்கு, மூன்று முதல் நான்கு மாதங்கள் வரை கூட ஆகலாம்.
அதேநேரத்தில், 8000 ரூபாய் கூப்பன் எப்போது கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் வெளியிடப்படும். அந்த நேரத்தில் தான் யார் யாருக்கு இந்த 8000 ரூபாய் கொடுகப்படும் என்ற அறிவிப்பும் விரிவாக வெளியாகும்.
இப்போதைய சூழலில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் 8000 ரூபாய் கூப்பன் கிடைக்கும். இதை திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை தயாரித்த கனிமொழி கருணாநிதியே தெரிவித்துவிட்டார்.
இதில் கூடுதலாக யார் யாரையெல்லாம் சேர்க்கலாம்? என்பதை புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுக்கப்பட உள்ளது. கண்டிப்பாக, 8000 கூப்பன் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயானிகளாக இல்லாமல் இருக்கும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் கூட கொடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.
மேலும், புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பும் வெளியாகவே அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இவையெல்லாம் ஜூன் மாதமே நடக்கும் என எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.
ஒருவேளை மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் இந்த அறிவிப்புகள் எல்லாம் வந்து பொதுமக்களுக்கு பணம் மற்றும் கூப்பன் கிடைக்க அதிகபட்சம் 6 முதல் ஒரு வருடங்கள் கூட ஆகும். ஏனென்றால் 8000 ரூபாய் கூப்பன் திட்டத்துக்கு டெண்டர் கோர வேண்டிய பணிகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பதால் சர்வ சாதாரணமாக இந்த காலவகாசம் எடுக்கும். அதுவரை தமிழ்நாட்டு பெண்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.