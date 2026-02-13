கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மத்திய அரசின் சூழ்ச்சி! முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முன்கூட்டியே வரவு வைத்தது ஏன்? முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முன்கூட்டியே வரவு வைத்தது குறித்த டாப் சீக்ரெட்டை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் தமிழ்நாடு அரசு 5000 ரூபாயை 1.31 கோடி பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் இன்று வரவு வைத்தது இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த மூவ் யாருக்குமே தெரியவில்லை. டாப் சீக்ரெட்டாகவே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ரூ.5000 வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மெசேஜை பார்த்த பெண்களுக்கும் குழப்பமாகவே இருந்தது.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காலையில் வீடியோ வெளியிட்டு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் ரூ.5000 வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த பின்னரே எல்லோருக்கும் பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து பெண்கள் எல்லோரும் தங்களுக்கும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வந்துவிட்டதா? என்பதை ஆவலோடு மொபைல் போன்களில் மெசேஜ் வந்திருக்கிறதா? என தேடிப் பார்த்து உறுதி செய்துகொண்டனர்.
இது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில், தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், மகளிர் உரிமைத்தொகையை முன்கூட்டியே அரசு கொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், இத்திட்டத்தை முடக்க டெல்லியில் சூழ்ச்சி நடைபெறுவதை அறிந்து மகளிர்உரிமைத்தொகை இப்போதே விடுவிக்கப்படதாகவும் கூறினார்.
பெண்களின் தேவைகளையும், அவர்களின் துயரங்களையும் புரிந்து கொண்டு திராவிட மாடல் அரசு இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். மேலும், மகளிர் உரிமைத்தொகை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என தெரிவித்த அவர், அதற்கு அத்தாட்சியாக மே மாதம் சிறப்புத்தொகை என கூறி ரூ.2000
முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு, பெண்களின் மத்தியில் ஏகோபித்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இது குறித்து அரசு தரப்பில் முக்கிய விளக்கம் ஒன்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இலவசங்கள் தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது. ஒருவேளை இப்போது மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைக்கப்படுவது குறித்து முன்கூட்டியே அறிவித்திருந்தால், யாரேனும் நீதிமன்றத்தை நாட வாய்ப்புள்ளது. அதனால், சட்டச்சிக்கல்களை சந்திக்கும் சூழல் உருவாகும்.
மகளிர் உரிமைத்தொகையும் கொடுக்க முடியாமல் போகும். கூடவே, சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிப்பு வந்துவிட்டால், அரசு சார்பில் நலத்திட்டங்களை விடுவிக்க கடுமையாக கெடுபிடிகள் விதிக்கப்படும். தமிழ்நாடு என்பதால் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் கூடுதல் நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது.
இதனை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான், மகளிர் உரிமைத்தொகையை முன்கூட்டியே கொடுக்கும் முடிவை டாப் சீக்ரெட்டாக வைத்திருந்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. பயனாளிகள் அனைவருக்கும் ரூ.5000 விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர் இந்த விஷயத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் என அமைதி காத்தனர்.
அதனடிப்படையில் இன்று மகளிர் உரிமைத்தொகை முன்கூட்டியே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 14 இரண்டாவது சனிக்கிழமை, பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக் கிழமை என்பதால் வங்கி செயல்பாடுகளை பொறுத்து, பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதியே மகளிர் உரிமைத்தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மே மாதம் வரை மட்டுமே இந்த ஆட்சிக்கான அதிகாரம் என்பதால், அந்த மாதம் வரை மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கும் செய்தியை துளி கூட கசியவிடாமல் அரசு தரப்பு டாப் சீக்ரெட்டாக வைத்திருந்தது, எதிர்க்கட்சிகள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மாஸ்டர் ஸ்டிரோக்காகவும் பார்க்கப்படுகிறது.