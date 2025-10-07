மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு பணம் வராது..!

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் யாருக்கு பணம் வராது என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் புதிதாக பெண்கள் பலரும் மனு அளித்து வருகின்றனர். நவம்பர் மாதம் வரை இந்த திட்டத்துக்கு மனு கொடுக்க முடியும்.
இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமுக்கு சென்று மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்ப படிவத்தை உரிய ஆவணங்களுடன் பூர்த்தி செய்து கொடுக்கவும்.
அப்போது, கேட்கப்படும் தகவல்களை கவனமாக பூர்த்தி செய்யவும். நீங்கள் செய்யும் இரண்டு தவறு, ஒருவேளை உங்களின் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும் பணம் வராமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது.
கடந்த முறை இந்த தவறை பலரும் செய்திருந்தார்கள். அவை என்னவென்றால், சரியான மொபைல் எண் கொடுக்காமல் விடுவது, வங்கி கணக்கு எண்ணை தவறாக குறிப்பிடுவது ஆகும்.
வங்கி பாஸ்புக்கில் எண்ண மொபைல் எண் இருக்கிறதோ, அந்த மொபைல் எண் உங்கள் ஆதாரிலும் இருக்க வேண்டும். மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்ப படிவத்திலும் அதே எண்ணை குறிப்பிடவும்.
ஏனென்றால் அந்த மொபைல் எண் மூலம் உங்களை எளிதாக அடையாளம் காண முடியும். மகளிர் உரிமைத்தொகை பணப்பரிவர்த்தனை குறித்த தகவலும் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும்.
தவறான மொபைல் எண் கொடுத்தால், உங்கள் அக்கவுண்டுக்கு பணம் வந்தாலும், அது தொடர்பான அறிவிப்பு செய்தி நீங்கள் கொடுத்த தவறான மொபைல் எண்ணுக்கு செல்லும்.
இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதேபோல், இப்போது செயல்பாட்டில் இருக்கும் வங்கி எண்ணை கொடுக்கவும். அரசு மற்றும் தனியார் வங்கி என எந்த வங்கிகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை.
கடந்தமுறை இதில் செய்த தவறுகளால் பெண்கள் நடைமுறைச் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு மீண்டும் அரசு அலுவலங்களுக்கு படி ஏறி இறங்க வேண்டியிருந்தது. அந்த தவறை மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் நீங்கள் செய்யாதீர்கள்.