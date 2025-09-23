கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் ஒருமுறை விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த மிக முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கானது இந்த தகவல்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் இதுவரை 17 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்திருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது.
இந்த எண்ணிக்கை என்பது இப்போது அதிகரித்துள்ளது. நவம்பர் மாதம் இறுதியில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் அனைத்தும் முடியும்போது மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக விண்ணப்பித்தவர்கள் எண்ணிக்கயை தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க இருகிறது.
ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்களின் மனுக்களின் நிலையை உங்களுடன் ஸ்டாலின் வெப்சைட்டில் சென்று அதிகாரப்பூர்வமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆனால், விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என்றால் கட்டாயம் இல்லை. எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கொடுக்கப்படாது என அரசு ஏற்கனவே திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்காக வகுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தது.
அதனையே இப்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்காக எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில், தகுதியான பெண்களுக்கு கட்டாயம் ரூ.1000 அரசு கொடுக்கும் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
அந்தவகையில் பார்த்தால், விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காது. விண்ணப்பித்தவர்களில் தகுதியானவர்களை அரசே தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.1000 கொடுக்க உள்ளது.
எனவே, விண்ணப்பித்த பெண்கள் எல்லோரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்கிறீர்களா என்பதை நீங்களே உறுதிபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
விதிமுறைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்தீர்கள் என்றால் கட்டாயம் உங்களுக்கு ரூ.1000 கிடைக்கும். இல்லையென்றால் ரூ.1000 மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது. நீங்கள் அரசின் அப்டேட்டுகளுக்காக காத்திருப்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை.