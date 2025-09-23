English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் ஒருமுறை விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
1 /10

தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த மிக முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கானது இந்த தகவல்.  

2 /10

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் இதுவரை 17 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்திருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது.  

3 /10

இந்த எண்ணிக்கை என்பது இப்போது அதிகரித்துள்ளது. நவம்பர் மாதம் இறுதியில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் அனைத்தும் முடியும்போது மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக விண்ணப்பித்தவர்கள் எண்ணிக்கயை தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க இருகிறது.  

4 /10

ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்களின் மனுக்களின் நிலையை உங்களுடன் ஸ்டாலின் வெப்சைட்டில் சென்று அதிகாரப்பூர்வமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.   

5 /10

ஆனால், விண்ணப்பித்த எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா? என்றால் கட்டாயம் இல்லை. எல்லோருக்கும் ரூ.1000 கொடுக்கப்படாது என அரசு ஏற்கனவே திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டது.  

6 /10

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்காக வகுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தது.  

7 /10

அதனையே இப்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்காக எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில், தகுதியான பெண்களுக்கு கட்டாயம் ரூ.1000 அரசு கொடுக்கும் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  

8 /10

அந்தவகையில் பார்த்தால், விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காது. விண்ணப்பித்தவர்களில் தகுதியானவர்களை அரசே தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.1000 கொடுக்க உள்ளது.   

9 /10

எனவே, விண்ணப்பித்த பெண்கள் எல்லோரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்கிறீர்களா என்பதை நீங்களே உறுதிபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்.   

10 /10

விதிமுறைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்தீர்கள் என்றால் கட்டாயம் உங்களுக்கு ரூ.1000 கிடைக்கும். இல்லையென்றால் ரூ.1000 மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது. நீங்கள் அரசின் அப்டேட்டுகளுக்காக காத்திருப்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை.  

