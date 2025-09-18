மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்தாச்சு !

Kalaignar magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்ப நிலையை பெண்கள் ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Kalaignar magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு மனு கொடுத்தவர்கள் தங்களின் மனுவின் நிலையை அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கான குட் நியூஸ் தான் இது.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை உள்ளிட்ட எந்த சேவைக்கு மனு கொடுத்திருந்தாலும் அந்த மனுவின் நிலையை ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
https://ungaludanstalin.tn.gov.in/index.php என்ற வெப்சைட் பக்கத்துக்கு சென்றால் முகப்பு பக்கத்திலேயே "New முகாம்களின் விவரம் அறிய" "தங்களின் மனுவின் நிலையை அறிய" என்ற ஆப்சன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
இதில், தங்களின் மனுவின் நிலையை அறிய என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்தால் https://cmhelpline.tnega.org/portal/en/home என்ற முதலமைச்சரின் முகவரி என்ற பக்கத்துக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும்.
அந்த பக்கத்தில் Sign Up என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்து பெயர், மொபைல் எண் உள்ளிட்ட தகவல்களை கொடுத்து உங்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதன்பிறகு, அங்கே Track Grievance, File a Grievance என்ற ஆப்சன்கள் ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
Track Grievance என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்தால், புதிதாக வரும் பக்கத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்த மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து நீங்கள் கொடுத்த விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம்.
உங்களின் மனுக்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறது, ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதா, பரிசீலனையில் இருக்கிறதா என்ற விவரத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.
அந்தவகையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்களின் மனுக்களின் நிலையை மேலே குறிப்பிட்ட உள்ள வழிமுறையின் அடிப்படையில் எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம்.
ஏற்கனவே பதிவு செய்தவர்கள் ஈஸியாக லாகின் செய்யலாம். முதல்முறையாக செல்பவர்கள் பதிவு செய்த பிறகே உங்களின் மனுக்களின் நிலையை அறிந்து கொள்ள முடியும்.