கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: செயல்படாத வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இதோ தீர்வு!

kalaignar magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: செயல்படாத வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்.
kalaignar magalir urimai thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: செயல்படாத வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
kalaignar magalir urimai thogai : தமிழ்நாடு அரசு பிப்ரவரி 13, 2026ல் மக்கள் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 1.31 கோடி பெண்களுக்கும் 3000 ரூபாயும், மே மாத சிறப்புத் தொகையாக 2000 ரூபாயும் கொடுத்து ஆச்சரியப்படுத்தியது. இது பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆனால், இந்த பயனாளிகளில் சிலர் வங்கி சார்ந்து பணம் எடுக்க முடியாமல் சிக்கல்களை சந்திக்கின்றனர். அதாவது, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு செயல்படாத வங்கி கணக்கை கொடுத்து இருக்கின்றனர். இதனால், அரசு வரவு வைக்கும் பணத்தை எடுக்க முடியாமல் இருக்கின்றனர்.
ஏற்கனவே இத்திட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இப்பிரச்சனை இருக்காது. அண்மையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்ந்தவர்களில் சிலருக்கு இப்பிரச்சனை இருக்கிறது. வங்கிக் கணக்குக்கு பணம் வந்துவிடும். ஆனால் அது தொடர்பான அப்டேட்டுகளை அவர்களால் பெற முடியவில்லை.
இப்படியான சிக்கல்களை எதிர்கொள்பவர்களில் நீங்கள் ஒருவரும் என்றால், இப்பிரச்சனையை எப்படி மிக எளிதாக சரி செய்யலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பணம் 'Direct Benefit Transfer' (DBT) முறையில் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, உங்கள் ஆதார் எண் எந்த வங்கி கணக்குடன் கடைசியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதோ (Active NPCI Mapping), அந்த கணக்கிற்குத்தான் பணம் தானாகவே செல்லும்.
ஒருவேளை நீங்கள் பயன்படுத்தாத நீண்ட நாட்களாகப் பணப் பரிவர்த்தனை செய்யாத கணக்குகள் கொடுத்திருந்தீர்கள் என்றால், அந்த வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
அதுகுறித்து கவலைப்படாதீர்கள். உடனடியாக வங்கிக்குச் சென்று ஒரு சிறு தொகையை டெபாசிட் செய்தோ அல்லது எடுத்தோ கணக்கைச் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவும்.
உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் KYC (ஆதார் மற்றும் பான் கார்டு) விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்தால், அரசுப் பணம் உள்ளே வருவதில் தடை ஏற்படும். இந்த அப்டேட் செய்து விடுங்கள்.
இது தொடர்பான புகார்கள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் உங்கள் பகுதியில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மகளிர் உரிமைத்தொகை உதவி மையத்தை அணுகி விவரங்களைக் கேட்கலாம்.
உரிமைத்தொகை தொடர்பான விவரங்களை அறிய அரசுத் தரப்பு இணையதளம் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ எண்களை மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளவும். அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் உங்கள் OTP அல்லது வங்கி விவரங்களைப் பகிர வேண்டாம்