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மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்.. பெண்களுக்கு அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 28, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:37 PM IST

Kallakurichi jobs: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கான அவசர உதவி மையத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Kallakurichi jobs: தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படும் இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.21,000 வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

TN Govt Job1/5

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் கீழ் செயல்படும் குழந்தைகளுக்கான அவசர உதவி மையம் (1098)-ல் மேற்பார்வையாளர்-1 பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதால் அதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

 

TN Govt Job2/5

மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்

குழந்தைகளுக்கான அவசர உதவி மையம்-1098 திட்டத்தின்கீழ் ரூ.21,000 தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் மேற்பார்வையாளர் 1 பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழத்தில் சமூகப்பணி/ கணிணி அறிவியல் /தகவல் தொழில்நுட்பம் / சமூகம் சார்ந்த சமூகவியல் /சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் இளங்கலைப்பட்டம் மற்றும் கணிணியில் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

TN Govt Job3/5

விண்ணப்பிப்பவர்கள் 42 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்

மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் வயது வரம்பு 42 ஆண்டுக்குள் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் அவசர உதவி அலகில் பணிப்புரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். 

 

TN Govt Job4/5

விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், 6-வது தளம், அறை எண் 601, கள்ளக்குறிச்சி என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 04151 225600, 9578953300, 97904999736, 6369107620 ஆகிய தொலைபேசி எண்களிலும், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகிலிருந்து நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

 

TN Govt Job5/5

அக்டோபர் 5ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் கல்வி தகுதிக்கான அனைத்துச் சான்றிதழ்கள், புகைப்படம் மற்றும் அனுபவ சான்றிதழ்கள் போன்றவற்றின் நகல்களுடன் 05.10.2026 அன்று மாலை 5.45-க்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேரவேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.  விண்ணப்பங்களை (https://kallakurichi.nic.in) என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

TAGS:
TN Govt
Kallakurichi Jobs

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