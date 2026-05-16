முதல்வர் விஜய்க்கு கமல் கொடுத்த 2 புத்தகங்கள்... எங்கு கிடைக்கும்? விலை எவ்வளவு?

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 16, 2026, 08:54 PM IST|Updated: May 16, 2026, 08:54 PM IST

CM Vijay: முதலமைச்சர் விஜய்யை, மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் நேரில் சந்தித்தார். அப்போது அவர் விஜய்க்கு இரண்டு புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக வழங்கி உள்ளார். அந்த புத்தகங்கள் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின், பல அதிரடி நகர்வுகளை மேற்கொண்டார். அதில் முன்னணி அரசியல் தலைவர்களை நேரில் சந்தித்ததும் குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, பாமக தலைவர் அன்புமணி, நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், ஐயூஎம்எல் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, அதிமுகவின் தற்போது பிரிந்திருக்கும் சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான குழுவினர், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்டோரை நேரில் சந்தித்தார்.

நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் வெளிநாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொண்டதால் முதலமைச்சர் விஜய் அவரை சந்திக்கவில்லை. இந்நிலையில், கமல்ஹாசன் இன்று (மே 16) முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் அவரது X பதிவில், "தமிழ்நாட்டை மேம்படுத்தும் பல கனவுகளை உற்சாகத்துடன் பகிர்ந்துகொண்டார். சந்திப்பின்போது அவர் காட்டிய பண்பும் அன்பும் நெகிழ்ச்சியளித்தது. பல்வேறு இடையூறுகளைச் சந்தித்து வரும் தமிழ்த் திரைப்படத் துறைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் ஆதரவும் அரவணைப்பும் வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி 6 முக்கியமான கோரிக்கைகளை அவரிடம் கொடுத்திருக்கிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், விஜய்க்கு கமல்ஹாசன் இரண்டு புத்தகங்களை பரிசளித்துள்ளார். அந்த இரண்டு புத்தகங்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Gandhi before India: 688 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த புத்தகத்தை, பிரபல வரலாற்றாசிரியர் ராமச்சந்திர குஹா எழுதியதாகும். பென்குயின் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகமாகும். இது காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்டது. காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த 20 ஆண்டுகள் குறித்தும், இந்த காலகட்டம் அவரது வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் எந்தளவிற்கு தாக்கம் செலுத்தியது என்பதை குறித்ததாகும். இது காந்தியின் வாழ்வையும், தத்துவங்களையும் ஆழமாக புரிந்துகொள்ள பெரும் உதவியாக இருக்கும். இதன் விலை ரூ.599 ஆகும். 

India after Gandhi: 980 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த புத்தகமும் பிரபல வரலாற்றாசிரியர் ராமச்சந்திர குஹா எழுதியதாகும். காந்திய தத்துவம் உருவாகி, சுதந்திரத்திற்கு பிறகான இந்தியா எப்படி இருக்கிறது என்பதை விரிவாக அலசும் புத்தகம் இது. முதல் பதிப்பு 2007ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டது. உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியா குறித்து அறிய விரும்புபவர்கள் நிச்சயம் வாசிக்க வேண்டிய நூலாக பலராலும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நரேந்திர மோடி மீண்டும் மீண்டும் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டது; பண மதிப்பிழப்பு; பெண்கள், தலித் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மீதான வன்முறைகள் என சமகால நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கிய லேட்டஸ்ட் பதிப்பும் உள்ளது. இதன் விலை ரூ.623 ஆகும். இரண்டு புத்தகங்களும் அமேசான் தளத்தில் கிடைக்கும்.

