English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?

ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?

Kamal Haasan Rajinikanth Film Director : கமல்ஹாசனும், ரஜினிகாந்தும் பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிக்க இருக்கின்றனர். இந்த படத்தை யார் இயக்கப்போவது தெரியுமா?

Kamal Haasan Rajinikanth Film Director : தமிழ் திரையுலகில், மூத்த நடிகர்களாக விளங்குகின்றனர் கமல்ஹாசனும் ரஜினிகாந்தும். இவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஒரே படத்தில் சேர்ந்து நடிக்க இருக்கின்றனர். இந்த படத்தை இயக்கப்போவது யார் என்கிற குழப்பம் நிலவுகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு இயக்குநரின் பெயர் அடிபடுகிறது.
1 /7

கமல்ஹாசனும் ரஜினியும், தங்களின் சினிமாவின் ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் ஒன்றாக ஒரே படத்தில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். இருவரும், கே.பாலச்சந்தரின் மாணவர்கள் என்றும் சொல்லிக்கொள்வர்.

2 /7

லோகேஷ் கனகராஜ், சமீபத்தில் ரஜினிகாந்தை வைத்து கூலி படத்தை எடுத்திருந்தார். இது ஓரளவிற்கு வரவேற்பை பெற்றாலும், பெரிதாக விமர்சனங்களையும் சந்தித்தது. இவர்தான், கமல்-ரஜினி படத்தை எடுக்க இருப்பதாக கூறப்பட்டது. 

3 /7

லோகேஷ் கனகராஜ் மீது, கூலி படத்திற்கு பிறகு நெகடிவ் விமர்சனங்கள் நிறைய எழுந்தது. இதையடுத்து, கமல் ரஜினி படத்தை லோகி இயக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இதைத்தாண்டி, லோகேஷ் கைதி 2 மற்றும் தான் ஹீரோவாக நடிக்கும் படம் ஒன்றிலும் கமிட் ஆகி இருக்கிறார்.

4 /7

தன் படத்தை முடித்தவுடன், இவர் நேரடியாக கைதி 2 படத்தை கார்த்தியை வைத்து இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

5 /7

தற்போது ரஜினி, ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை முடித்த பின்பு, அவர் எதில் நடிக்கப்போகிறார் என்கிற குழப்பம் எழுந்துள்ளது. இதனை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார்.

6 /7

நெல்சன், கமல்-ரஜினி நடிக்கும் படத்தை இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரஜினி, ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்த பின், குறுகிய காலத்தில் இன்னொரு படத்தில் நடித்து விட்டு, இதில் நடிப்பார் என கூறப்படுகிறது.

7 /7

நெல்சன், கமல் ரஜினி படத்தை இயக்குவது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

rajinikanth Kamal Haasan Lokesh Kanagaraj Nelson Dilipkumar

Next Gallery

2 மாதங்களே.. 3 ராசிகளுக்கு புதிய வேலை, பணம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்; சுக்கிரனால் உருவாகும் மாளவ்ய ராஜயோகம்