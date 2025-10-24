ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?

Kamal Haasan Rajinikanth Film Director : கமல்ஹாசனும், ரஜினிகாந்தும் பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிக்க இருக்கின்றனர். இந்த படத்தை யார் இயக்கப்போவது தெரியுமா?
Kamal Haasan Rajinikanth Film Director : தமிழ் திரையுலகில், மூத்த நடிகர்களாக விளங்குகின்றனர் கமல்ஹாசனும் ரஜினிகாந்தும். இவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஒரே படத்தில் சேர்ந்து நடிக்க இருக்கின்றனர். இந்த படத்தை இயக்கப்போவது யார் என்கிற குழப்பம் நிலவுகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு இயக்குநரின் பெயர் அடிபடுகிறது.
கமல்ஹாசனும் ரஜினியும், தங்களின் சினிமாவின் ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் ஒன்றாக ஒரே படத்தில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். இருவரும், கே.பாலச்சந்தரின் மாணவர்கள் என்றும் சொல்லிக்கொள்வர்.
லோகேஷ் கனகராஜ், சமீபத்தில் ரஜினிகாந்தை வைத்து கூலி படத்தை எடுத்திருந்தார். இது ஓரளவிற்கு வரவேற்பை பெற்றாலும், பெரிதாக விமர்சனங்களையும் சந்தித்தது. இவர்தான், கமல்-ரஜினி படத்தை எடுக்க இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
லோகேஷ் கனகராஜ் மீது, கூலி படத்திற்கு பிறகு நெகடிவ் விமர்சனங்கள் நிறைய எழுந்தது. இதையடுத்து, கமல் ரஜினி படத்தை லோகி இயக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இதைத்தாண்டி, லோகேஷ் கைதி 2 மற்றும் தான் ஹீரோவாக நடிக்கும் படம் ஒன்றிலும் கமிட் ஆகி இருக்கிறார்.
தன் படத்தை முடித்தவுடன், இவர் நேரடியாக கைதி 2 படத்தை கார்த்தியை வைத்து இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது ரஜினி, ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை முடித்த பின்பு, அவர் எதில் நடிக்கப்போகிறார் என்கிற குழப்பம் எழுந்துள்ளது. இதனை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார்.
நெல்சன், கமல்-ரஜினி நடிக்கும் படத்தை இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரஜினி, ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்த பின், குறுகிய காலத்தில் இன்னொரு படத்தில் நடித்து விட்டு, இதில் நடிப்பார் என கூறப்படுகிறது.
நெல்சன், கமல் ரஜினி படத்தை இயக்குவது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.