காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்

Kanchipuram News: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சுமார் ரூ.18.53 கோடி மதிப்பில், 655 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன. அமைச்சர் ஆர்.காந்தி இவற்றை வழங்கினார். முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Kanchipuram Welfare Schemes: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் தேதி முதல் இதுவரை 33,919 பயனாளிகளுக்கு ரூ.579.71 கோடி மதிப்பில் நிலமற்ற ஏழை மக்களுக்கும், பட்டா இல்லாமல் குடியிருக்கும் மக்களுக்கும் இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 3-3-26 என்று இலவச பட்டா உட்பட பல வித திட்டங்களின் பயனாளிகளுக்கு பல வித நலத்திட்ட நன்மைகள் வழங்கபட்டன.
தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்களில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் திட்டம் மூலம் பலருக்கு பெரிய அளவிலான நன்மைகள் கிடைத்து வருகின்றன. அந்த வகையில் காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் நடந்த இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கும் நிகழ்ச்சி குறித்த செய்திகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகளில் பழங்குடியினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கைகள் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள் ஆவர். இந்த திட்டம் இவர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கின்றது.
இலவச பட்டா வழங்கும் திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக, நேற்று, (3-3-26) வருவாய் துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழாவில், சுமார் ரூ.18.53 கோடி மதிப்பில், 655 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன. அமைச்சர் ஆர்.காந்தி இவற்றை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்.
இதுமட்டுமல்லாமல், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், 8 மாற்றுத்திறனாளிகள் பயனாளிகளுக்கு ரூ.13.11 லட்சம் மதிப்பில் திருமண உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. மேலும், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில், சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 80 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 3,82,800 மதிப்பிலான தையல் இயந்திரங்களும் வழங்கப்பட்டன.
உலர் மற்றும் ஈரமாவு அரைக்கும் வணிக ரீதியிலான இயந்திரங்கள் வாங்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 6 பயனாளிகளுக்கு ரூ.30,000 மதிப்பிலான மாவு அரைக்கும் இயந்திரங்களும் வழங்கப்பட்டன. இந்த வகையில் அமைச்சர் ஆர்.காந்தி மொத்தம் 749 பயனாளிகளுக்கு ரூ.18.70 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
இவை தவிர, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வேகவதி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தினை திறந்து வைத்தார்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விரிவான தேவைகளை வழங்க, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்டத்தின் கீழ் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ரூ.46.86 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புனரமைப்பு செய்யப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த சேவை மையக் கட்டிடங்களையும் அமைச்சர் காந்தி திறந்து வைத்தார்.