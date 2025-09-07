திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!

Actress Bhavana Single Mother At 40 : பிரபல நடிகை ஒருவர், தனது 40வது வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயாகி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Actress Bhavana Single Mother At 40 : எப்போது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எப்படி குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அனைத்தும் ஒரு பெண்ணையும் அவரது விருப்பத்தையும் பொறுத்தது. இருப்பினும், ஒரு பெண் அது குறித்த முடிவுகளை எடுக்கையில், இந்த சமூகம் அவரை ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கும். அதேதான் நடிகை பாவனாவிற்கும் நடந்தது. இவர், தற்போது தனது 40வது வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயாகி இருப்பதும் வைரலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் தான் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளப்போவதாக அறிவித்த நடிகை, பாவனா. இவர், கன்னட திரையுலகை சேர்ந்தவர்.
40 வயதில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது என்பதும், அதற்கு யார் துணையையும் தேடாமல் இருப்பது என்பதும் சாதாரணமான விஷயமல்ல. ஆனால், அதை செய்ய துணிச்சலுடன் இறங்கினார் பாவனா.
பாவனா, திருமணம் செய்யாமல் IVF ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள நினைத்தார். இதற்கான வழிமுறைகளும் நடந்தது. இதனை பெரிய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தியும் அவர் கொண்டாடினார்.
பாவனா, தனது கர்ப்பகாலத்தில் சில ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளை சந்தித்து இருக்கிறார். இதில் டெஸ்ட் செய்து பார்த்ததில் அதிர்ச்சிகர உண்மைகள் சில தெரிந்திருக்கிறது.
பாவனாவிற்கு சமீபத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்ததாம். ஆனால், அதில் ஒரு குழந்தை மட்டுமே உயிருடன் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த இரு குழந்தைகளும் குறை பிரசவத்தில் பிறந்ததாக தெரிகிறது.
பாவனா மற்றும் அவரது இரட்டை குழந்தைகள் குறித்த செய்தி, சமீப காலமாக வைரலாகி வருகிறது. இருப்பினும், தனது ஒரு குழந்தையின் இறப்பு குறித்து அவர் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாவனாவுக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளில் ஒன்று பெண் குழந்தையாம். இப்போது, அந்த பெண் குழந்தையும் பாவனாவும் நன்றாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.