AR ரஹ்மான் - வைரமுத்து சண்டை... 3 நாளில் முடிந்தது எப்படி? பம்பாய் பட பாடலின் சுவாரஸ்ய கதை!

பாடலாசியர் வைரமுத்து எழுதிய பல பாடல்கள் ஹிட்டாகி இருப்பது நமக்கு தெரியும். அவரது கவி திறனையும் நாம் அறிவோம். இந்த நிலையில், ஒரு பாடல் எழுத ஒரு வார்த்தைக்காக மூன்று நாட்கள் காத்திந்திருந்தார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடியும். அப்பாடல் தமிழக அரசின் விருதையும் பெற்றுள்ளது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ஒரு பாடல் எழுத மெட்டில் வார்த்தைகள் அமைந்துவிட்டால் அந்த பாடல் ஹிட்டாகிவிடும். அப்படி பிரபல பாடலாசிரியர் வைரமுத்து ஒரு வார்த்தைக்காக 3 நாட்கள் சிரமப்பட்டிருக்கிறார்.
இதற்கு முக்கிய காரணம் ஏ.ஆர். ரகுமான். பின்னர் ஒருவழியாக அந்த வார்த்தை அமைந்ததும் பாடல் செம்ம ஹிட்டானது. அது வேறு எந்த பாடலும் இல்லை. அது அரவிந்த் சாமியின் பம்பாய் படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் கண்ணாளனே என்ற பாடல் தான்.
இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் 1995 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் பம்பாய். இப்படத்தில் அரவிந்த்சாமி, மனிஷா கொய்ராலா, நாசர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைத்திருந்தார். இப்படத்தில் இடம் பெற்ற பாடல்கள் அனைத்துமே செம ஹிட்டானது.
மும்பை கலவரத்தை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இப்படம் தேசிய விருதை பெற்றது. சிறந்த பாடலாசியருக்கான தமிழக அரசின் விருதை வைரமுத்து பெற்றார். மேலும், கண்ணாளனே பாடல் பாடிய பாடகி சித்ராவுக்கு மாநில அரசு விருது பெற்றார்.
பொதுவாக சாதாரண வார்த்தைகளை தாண்டி புதிய வார்த்தையுடன் பாடல் தொடங்க வேண்டும் என்பதுதான் ஏ.ஆர். ரகுமானின் கன்டிஷன். இந்த நிலையில்தான், அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக 3 நாட்கள் கஷ்டப்பட்டுள்ளார் பாடலாசிரியர் வைரமுத்து.
இது தொடர்பாக ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய வைரமுத்து, பம்பாய் படத்தில் நாயகனை பார்த்ததும் நாயகியின் மனம் அங்கு சென்றுவிடுகிறது. ‘தன்னானே’ என பாடல் தொடங்குகிறது. அடுத்த வரி எனது ‘கண்ணை நேற்றொடு காணவில்லை’. பல்லவியின் முதல் வார்த்தையான தன்னானனே என்ற மெட்டுக்கு முதலில் நான் ‘என் தேவனே’ என எழுதியிருந்தேன்.
அதன்பின்னர் என் ஜீவனே, என் நண்பனே என பல வார்த்தைகளை எழுதிக்கொடுத்தேன். ஆனால் அனைத்தையும் ஏ.ஆர். ரகுமான் நிராகரித்துவிட்டார். அவருக்கு எதுவும் திருப்தி படுத்தவில்லை. பின்னர் 3 நாட்கள் கண்ணாளனே என எழுதினேன்.
அந்த கண்ணாளனே வார்த்தை வந்த பின் அந்த பாடல் எங்கேயோ சென்றுவிட்டது. ஏப்ரம் மாத செம்பரம்பாக்கம் போல எங்கள் சண்டை ஆவியாக சென்றுவிட்டது என நகைச்சுவையாக கூறினார்.