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ரூ.16 கோடி பட்ஜெட்... ரூ.400 கோடி வசூல்! இந்திய சினிமாவையே அசரவைத்த படம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 10, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:59 PM IST

Kantara Box Office Collection : 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் 400 கோடி ரூபாய் வசூலித்த திரைபடமான காந்தாரா பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Kantara Box Office Collection : காந்தாரா பட்ஜெட்டின் 16 கோடி ரூபாய், ஆனால் வசூலித்தது 400 கோடி ரூபாய். இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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ரூ.16 கோடி என்ற குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட 'காந்தாரா' படம், வெளியாகி மக்களின் பேராதரவைப் பெற்று உலக அளவில் ரூ.400 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்தது.  

 

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கர்நாடகாவின் கடலோரப் பகுதி மக்களின் ஆன்மீகப் பாரம்பரியமான 'பூத கோலா' வழிபாட்டையும், நாட்டார் தெய்வக் கதையையும் உலகறியச் செய்த பெருமை இப்படத்திற்கு உண்டு.

 

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இப்படத்தை இயக்கி, கதாநாயகனாகவும் நடித்த ரிஷப் ஷெட்டி, குறிப்பாக படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியில் காட்டிய அசரவைக்கும் நடிப்புக்காக இந்திய அளவில் பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்றார்.

 

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ஆரம்பத்தில் பெரிய எதிர்பார்ப்பின்றி கன்னடத்தில் மட்டும் வெளியான இப்படம், ரசிகர்களின் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் மற்றும் வாய்வழி விளம்பரத்தால் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பல மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது.  

 

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இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான முரண்களை மையமாகக் கொண்டு, பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளை உண்மைத்தன்மையுடன் காட்சிப்படுத்தியது இதன் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.

 

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முதல் பாகத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் முன்பகுதியாக உருவான 'காந்தாரா: சாப்டர் 1' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து கன்னட சினிமாவின் புதிய மைல்கல்லை எட்டியது.

 

TAGS:
kantara box office collection

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