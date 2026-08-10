/ரூ.16 கோடி பட்ஜெட்... ரூ.400 கோடி வசூல்! இந்திய சினிமாவையே அசரவைத்த படம்

Kantara Box Office Collection : 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் 400 கோடி ரூபாய் வசூலித்த திரைபடமான காந்தாரா பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Kantara Box Office Collection : காந்தாரா பட்ஜெட்டின் 16 கோடி ரூபாய், ஆனால் வசூலித்தது 400 கோடி ரூபாய். இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ரூ.16 கோடி என்ற குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட 'காந்தாரா' படம், வெளியாகி மக்களின் பேராதரவைப் பெற்று உலக அளவில் ரூ.400 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்தது.
கர்நாடகாவின் கடலோரப் பகுதி மக்களின் ஆன்மீகப் பாரம்பரியமான 'பூத கோலா' வழிபாட்டையும், நாட்டார் தெய்வக் கதையையும் உலகறியச் செய்த பெருமை இப்படத்திற்கு உண்டு.
இப்படத்தை இயக்கி, கதாநாயகனாகவும் நடித்த ரிஷப் ஷெட்டி, குறிப்பாக படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியில் காட்டிய அசரவைக்கும் நடிப்புக்காக இந்திய அளவில் பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்றார்.
ஆரம்பத்தில் பெரிய எதிர்பார்ப்பின்றி கன்னடத்தில் மட்டும் வெளியான இப்படம், ரசிகர்களின் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் மற்றும் வாய்வழி விளம்பரத்தால் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பல மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது.
இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான முரண்களை மையமாகக் கொண்டு, பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளை உண்மைத்தன்மையுடன் காட்சிப்படுத்தியது இதன் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
முதல் பாகத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் முன்பகுதியாக உருவான 'காந்தாரா: சாப்டர் 1' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து கன்னட சினிமாவின் புதிய மைல்கல்லை எட்டியது.