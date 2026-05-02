‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..

Kara Box Office Collection Day 2 : தனுஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம், கர. விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். ’போர் தொழில்’ திரைப்படம் மூலம் மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்த விக்னேஷ் ராஜா, இந்த படத்திலும் வித்தியாசமான திரைக்கதை மூலம் கவனிக்க வைத்திருக்கிறார். இந்த படம் வெளியாகி சில தினங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், இப்படத்தின் உலகளாவிய வசூல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Kara Box Office Collection Day 2 : கர திரைப்படம், கடந்த ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி வெளியானது. எப்போதும் வித்தியாசமான கதாப்பாத்திரங்களை தேர்வு செய்து நடித்து வரும் தனுஷுக்கு, இந்த படத்தின் கதையும் அவர் விரும்பிய கதாப்பாத்திரத்திற்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது. ‘கர’ திரைப்படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜுவும் இதுவரை இல்லாத அளவில் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் உலகளவில் எவ்வளவு வசூல் பெற்றிருக்கிறது என்பதுகுறித்த விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நடிகராகவும் பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை சேர்த்து வைத்துள்ள இவர், எப்போதும் வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். அப்படி, அவர் சமீபத்தில் நடித்திருந்த படம்தான் கர.
கர படத்தை விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருக்கிறார். ‘போர் தொழில்’ திரைப்படம் மூலம் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்த அவர், கர படத்தின் மூலமாகவும் வித்தியாசமான ‘ஹீஸ்ட் த்ரில்லர்’ கதையை கொடுத்து பாராட்டை பெற்றிருக்கிறார்.
கர படத்தில் இன்னொரு கவனிக்கத்தக்க அம்சமாக இருப்பவர் மமிதா பைஜு. மலையாள ஹீரோயின் ஆன இவர், இதுவரை ‘க்யூட் ஹீரோயின்’ என்கிற பாணியில் பல படங்களில் நடித்து வந்தார். இந்த படத்தில் கிராமத்து பெண்ணாகவும், திருமணமான குடும்பத்தை நடத்தும் பெண்ணாகவும் நடித்திருக்கிறார்.
ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் வித்தியாசமான கதையோட்டத்துடன் உருவாகியிருக்கும் இந்த படம் கடந்த ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி உருவாகியிருந்தது. இந்த படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிரார். படத்தை பார்த்த பலர், இவரது இசையும் படத்திற்கு பலம் சேர்த்திருப்பதாக கூறிவருகின்றனர்.
கர படத்தில் தனுஷ், மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோரை தாண்டி கருணாஸ், பிரித்வி, கே.எஸ்.ரவிகுமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இவர்களும் கதைக்கு முக்கிய உயிராக இருப்பதாக விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் உருவாகியிருக்கும் ‘கர’ திரைப்படம் ரசிகர்களின் முழு எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், ஒரு சாரார் படத்தை ’ஆஹா, ஓஹோ’ என பாராட்டியிருந்தாலும், இன்னும் சிலர் படம் சுமாராக இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.
கர திரைப்படம் வெளியாகி 2 நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், படம் சுமார் ரூ.20 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.